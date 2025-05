Algérie: Ligue arabe - Le pays élue présidente du Comité artistique de la propriété intellectuelle

Alger — L'Algérie a été élue, à l'unanimité, présidente du Comité artistique de la propriété intellectuelle de la Ligue des Etats arabes, à l'ouverture de la 14ème Réunion du comité, tenue mercredi dans la capitale égyptienne, Le Caire, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Le ministère a qualifié cette élection d'aboutissement des efforts du ministère de la Culture et des Arts pour consolider la culture, de la protection du droit d'auteur et renforcer la présence de l'Algérie au sein des instances régionales et internationales compétentes.

Cette réalisation reflète également, ajoute le ministère, "les efforts déployés pour concrétiser les objectifs du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à faire de la propriété intellectuelle l'un des outils les plus importants pour soutenir l'économie nationale et promouvoir le développement basé sur la connaissance, conformément à la vision globale de construction d'une économie diversifiée et durable".

Elu pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois, Samir Thaalbi, actuel directeur général de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA), a remporté la majorité des voix des Etats membres, devant les candidats de l'Egypte, du Maroc et de la Mauritanie.

Cette élection marque, d'autre part, "une victoire diplomatique et culturelle" pour l'Algérie, reflétant ainsi la confiance des Etats membres dans sa compétence institutionnelle et sa vision avancée dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle", a souligné le ministère.

Pour le ministère, cette reconnaissance arabe "bien méritée", est le fruit d'un "profond processus de réformes", entrepris par l'Algérie dans ce domaine et concrétisé par une stratégie nationale, basée sur la coordination institutionnelle, la bonne gouvernance et l'utilisation des technologies moderne pour moderniser les mécanismes de gestion collective des droits d'auteurs.

L'élection de l'Algérie à la présidence du Comité artistique de la propriété intellectuelle reflète également "la place croissante de l'Algérie sur la scène arabe et internationale de la propriété intellectuelle, et confirme la confiance de nos frères dans la vision algérienne, qui continue de valoriser le rôle de la culture comme moteur de développement, pilier du soft power et outil de promotion des échanges créatifs et de l'intégration entre les pays arabes", a conclu le communiqué.

Les travaux de la 14ème réunion du Comité artistique de la propriété intellectuelle de la Ligue des Etats arabes se poursuivent jeudi au Caire en Egypte, siège du Secrétariat général de la Ligue.