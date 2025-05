Algérie: Message du président de la République à l'occasion de la Journée nationale de la mémoire

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, mercredi, un message à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la mémoire, commémorant le 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. En voici la traduction APS:

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux,

Prière et paix sur son vertueux Messager,

Chères concitoyennes, chers concitoyens

Le 8 mai, le peuple algérien commémore, avec fierté, l'anniversaire d'un soulèvement populaire décisif, ayant acheminé les luttes du Mouvement national, des décennies durant, à un moment crucial de l'histoire... marquant la naissance d'un front de lutte armée, une option, devenue l'unique voie pour s'affranchir du joug d'un colonialisme abject, l'humanité étant témoin des pires exactions qu'il a commises pendant plus d'un siècle contre le peuple algérien.

En cette journée nationale commémorant le 80e anniversaire des manifestations du 8 mai 1945, les Algériennes et Algériens doivent méditer ce douloureux évènement qui révèle l'ampleur de la cruauté des souffrances endurées par un peuple résistant et très fier de sa bravoure, hier comme aujourd'hui, et demain encore, un peuple qui a repoussé l'agression de notre terre bénie, par sa patience et ses sacrifices pour la patrie.

Les manifestations du 8 mai sont l'expression la plus sincère de l'attachement du peuple algérien à la liberté, à la dignité et à la fierté, ce même peuple sorti il y a 80 ans pour faire face aux pires crimes de génocides et crimes contre l'humanité des temps modernes, en payant le lourd tribut de plus de 45.000 martyrs pour la liberté et l'affranchissement.

La commémoration de cet anniversaire douloureux, par loyauté et fidélité à nos prédécesseurs qui ont enduré des horreurs et des tragédies dévastatrices pour l'homme et la terre, est une forme d'engagement à la préservation du legs des martyrs, qui ancre dans les consciences la nature même de l'identité nationale, dont la profondeur et les repères ont été façonnés par les résistances, les luttes et le combat de générations unies par l'amour de la patrie..

Ce moment émouvant qui rappelle à la mémoire l'anniversaire du martyre de dizaines de milliers parmi les enfants les plus chers de la patrie, à Sétif, Kherrata, Guelma, Aïn Témouchent et autres villes, atteste de l'attachement profond du peuple algérien à la glorification de son histoire, de sa nation et de sa liberté.

L'Algérie souveraine, fière et victorieuse, construit le socle de son présent, aspire et oeuvre avec résolution à davantage de développement durable.. portée aujourd'hui par la volonté des patriotes sincères, jaloux de leur patrie et engagés-en cette étape cruciale- à la mobilisation de ses ressources pour préserver sa place sur les plans régional et mondial, forte d'un capital historique source de fierté pour le peuple algérien, un peuple pétri de courage, et d'un souci permanent de faire prévaloir les principes de justice et de liberté.

Mue par son attachement au droit de son peuple et en reconnaissance de la sacralité de l'héritage de la résistance et de la lutte, par fidélité à l'esprit de Novembre et au message éternel des martyrs, l'Algérie ne saurait en aucun cas accepter à ce que le dossier de la mémoire soit relégué à l'oubli et au déni.

Le peuple algérien qui a su jadis transformer souffrances et sacrifices en gloires, ne verra pas son élan freiné par la rudesse des défis. Bien au contraire, il redoublera de résolution face à ceux qui s'acharnent contre nos principes et l'indépendance de notre décision nationale. Il déjouera leurs manoeuvres en poursuivant sa marche vers de grandes réalisations en matière d'infrastructures à travers toutes les régions et en concrétisant une stratégie visant à inscrire notre économie sur une nouvelle trajectoire d'investissement judicieux dans les immenses potentialités de l'Algérie.

Il s'agit aussi de promouvoir les niveaux de bien-être du peuple algérien qui a toujours surmonté les épreuves grâce à son génie, en s'inspirant de son histoire et des chouhada à la pure mémoire desquels nous nous recueillons en cette occasion mémorable.

Vive l'Algérie,

Gloire et éternité à nos valeureux martyrs,

Que la paix et la bénédiction d'Allah vous entourent".