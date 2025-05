Sénégal: Tariq Ramadan - 'Face à la complexification du monde, le musulman doit rester solide dans les fondements de sa religion'

Dakar — L'universitaire et prédicateur suisse d'origine égyptienne Tariq Ramadan a suggéré aux musulmans, mercredi, à Dakar, de s'enraciner solidement dans les fondements de leur religion pour résister à la "complexification" du monde.

M. Ramadan faisait allusion, en parlant de la "complexification du monde", à l'émergence de plusieurs courants de pensée, dont la "trans-humanisation" et le "post-humanisme" qui, selon lui, veulent "ôter la morale" à l'humanité "en agissant contre la volonté du divin".

"Il ne faut pas rester là à admirer et à adorer le travail effectué par les savants musulmans des époques précédentes. Nous devons nous mettre dans la perspective de leur ressembler", a-t-il recommandé.

Le prédicateur intervenait à un colloque de deux jours, qui s'est ouvert mardi à l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar. "La pensée islamique entre authenticité et modernité" était le thème de cette rencontre.

Vingt-sept communications ont été présentées par des chercheurs venus d'Arabie saoudite, de la France, du Maroc, de la Mauritanie et du Soudan, lesquels, aux côtés de leurs confrères sénégalais et d'autres pays, ont discuté de divers sujets, dont la dialectique entre la religion et les sciences modernes, les divergences intra-islamiques comme l'antagonisme entre le soufisme et le salafisme, et les enjeux linguistiques du monde musulman.

Dans sa communication consacrée essentiellement à la pensée islamique et aux défis scientifiques, Tariq Ramadan estime que le fait pour la communauté musulmane de dire que "tout a été dit et bien dit par les illustres devanciers ne permet pas un renouvellement des connaissances".

De son point de vue, les intellectuels musulmans doivent rendre la pensée islamique "plus dynamique et [...] moins figée".

Il leur recommande de recourir à la transdisciplinarité, pour une "approche globale" des questions islamiques.

Les intellectuels du monde musulman doivent en même temps sortir du "cloisonnement des savoirs", à son avis.

Les fidèles de l'islam doivent aussi se préoccuper de la préservation de l'héritage islamique, des questions scientifiques relevant de la bioéthique, par exemple, leur conseille M. Ramadan.

Les théories de la "trans-humanisation" et du "post-humanisme" vont dans le sens d'une "déconstruction du réel en faisant croire qu'il n'y a plus de vérité", a-t-il observé, ajoutant que ces deux concepts invitent à "établir des valeurs et des normes destinées à aller au-delà de l'humanisme".

Ils traduisent, selon Tariq Ramadan, une tendance à "agir contre la volonté du divin".

"La situation est [maintenant] beaucoup plus compliquée" pour les pays africains qu'à l'époque de la présence physique du colonisateur, a-t-il analysé.

Cette situation met en exergue le défi majeur des élites musulmanes d'Afrique, lesquelles doivent, à son avis, se doter d'une "autonomie terminologique et savante", puisée des "réalités culturelles autochtones".