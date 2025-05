Afrique: Tunisie/Congo - Une collaboration renforcée pour dynamiser le secteur touristique africain

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a rencontré son homologue congolais, Mabambia Musanga Didier, pour discuter de nouvelles avenues de coopération bilatérale dans les secteurs du tourisme, de l'artisanat et du développement des liaisons aériennes. L'objectif de cette rencontre est de promouvoir des initiatives communes visant à dynamiser l'économie et à renforcer les liens entre les deux pays.

L'entretien a permis de poser les bases d'un partenariat renforcé dans le domaine de la formation et de l'échange d'expertise, avec un accent particulier sur l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des objets connectés (IoT) pour améliorer l'expérience touristique. Les deux ministres ont réaffirmé leur engagement à faire progresser l'innovation et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les acteurs du secteur touristique de part et d'autre.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer les relations de coopération dans les secteurs clés du tourisme et des industries artisanales. L'objectif est de maximiser les opportunités économiques et de promouvoir un modèle de partenariat fondé sur l'intégration et la solidarité africaine, en ligne avec les priorités de développement des deux pays.

Le ministre Sofiane Tekaya a exprimé l'importance de renforcer le secteur du tourisme durable, en soulignant les projets en cours pour diversifier l'offre touristique tunisienne, notamment dans les secteurs de l'écotourisme, du tourisme culturel et du tourisme désertique. De son côté, le ministre congolais a salué les initiatives tunisiennes en matière de gouvernance et de qualité des services touristiques.

Le ministre tunisien a également profité de l'occasion pour détailler l'expérience tunisienne en matière de gestion du secteur touristique. Il a présenté la stratégie nationale du tourisme, mettant en avant les mécanismes de gouvernance, ainsi que les outils de formation destinés à améliorer les standards de qualité.

Les deux ministres ont également abordé la question du financement des investissements et de l'ouverture de nouvelles opportunités pour les investisseurs dans le secteur du tourisme. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du Forum International sur le "Financement de l'Investissement et du Commerce en Afrique", qui se déroule à Tunis les 6 et 7 mai 2025.