Tunisie: Kaïs Saïed et les entreprises publiques - Halte aux demi-mesures, place aux solutions franches !

En Tunisie, l'Etat est en train de se battre sur plusieurs fronts dans une guerre de libération sans répit dans le sens où les défis sont nombreux touchant aux différents secteurs socioéconomiques en vue de garantir un développement durable et global bénéficiant à toutes les catégories sociales dans toutes les régions du pays.

Dans cette guerre, le président de la République a répété et réaffirmé sa détermination à en finir avec la corruption et la spéculation dans l'objectif d'avancer à pas résolus sur la voie du progrès et de la prospérité tout en assurant un développement pérenne et équitable profitant à toutes les franges sociales.

Outre l'intérêt porté aux divers volets de la dynamique socioéconomiques, le Chef de l'Etat prouve qu'il ne laisse rien au hasard, notamment concernant le fonctionnement des entreprises publiques, ce qui a été clair lors de la visite inopinée qu'il a effectuée dans la délégation de Dahmani au gouvernorat du Kef.

En effet, le moment fort de cette visite a consisté en les consignes données par le Président Kaïs Saïed afin de remettre en marche la minoterie de Dahmani dans la sens où, comme l'a précisé le Chef de l'Etat, «le diagnostic est clair, les causes sont connues, et les solutions doivent être rapides, transparentes et inspirées de la Révolution et des attentes du peuple tunisien».

Et démontrant le souci de l'Etat à «battre le fer tant qu'il est chaud», comme on dit, le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, illico presto, la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, le ministre des Affaires sociales, et le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche, en vue d'arrêter les mesures urgentes pour sauver des établissements négligés suite à des décennies de corruption et de mauvaise gestion.

Pour le Chef de l'Etat, le diagnostic, étant clair, il est nécessaire de faire preuve de célérité en passant, carrément, la vitesse supérieure loin de l'idée archaïque avec des commissions et des sous-commissions dont les travaux s'éternisent et, surtout, restent sans effet, voire avec des effets contraires à ceux escomptés, alors que nous avons besoin de délais raccourcis et d'une accélération de la mise en oeuvre des réformes.

Joignant le geste à la parole, le Président Saïed a exhorté les parties compétentes à trouver des « solutions urgentes aux établissements qu'il a visités ainsi que d'autres installations dans les régions longtemps marginalisées à cause de politiques injustes et inéquitables».

D'ailleurs, depuis le début de l'année en cours, le président de la République n'a cessé de réitérer son appel à ce que « les nouvelles législations soient mises en application des les meilleurs délais tout en étant en phase avec les attentes du peuple tunisien et en rompant avec les solutions en demi-teinte ».

De plus, le Chef de l'Etat a souligné qu'une révolution législative laisse entendre, logiquement, qu'il faut nécessairement faire table rase des législations devenues obsolètes et non légitimes, notamment dans les domaines économique et social afin d'être conformes à l'esprit des orientations sociales contenues dans le projet présidentiel.