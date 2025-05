Ile Maurice: Le Premier ministre - «Une nouvelle loi moderne, transparente et complète»

Avant le summing-up de l'Attorney General par intérim, Shakeel Mahomed, et avant que le Public Inquiries Bill ne soit voté sans amendements à l'Assemblée nationale, mardi, le Premier ministre, Navin Ramgoolam a déclaré que la loi actuelle sur les commissions d'enquête, qui date de 1944, est dépassée et ne permet plus de répondre, de manière adéquate, à la complexité des questions dont toute société moderne a besoin.

Le Dr Ramgoolam est revenu sur la commission d'enquête Lam Shang Leen, qui a fait, selon lui, un travail «sérieux et soutenu» pour aboutir à la vérité sur le fléau social qu'est le trafic de drogue mais l'ancien gouvernement a ignoré la plupart de ses recommandations. Il a parlé de l'affaire Betamax, de la vente des actions de Britam, de Sattar Hajee Abdoula, de Roshi Bhadain, de Dawood Rawat et de la BAI, en précisant que les commissions d'enquête étaient utilisées comme des armes par l'ancien gouvernement afin de régler des comptes politiques. Toutes ces commissions d'enquêtes ont, de plus, coûté très cher aux contribuables.

Toujours sur le volet des critiques sur l'ancien gouvernement, le Premier ministre a affirmé : «Ils ont mis l'économie de ce pays à genoux. Nous avons le devoir de mettre fin à ce long héritage de gaspillage, d'enrichissement personnel et d'abus.» Avec cette nouvelle loi, les conclusions et les recommandations d'une commission d'enquête seront débattues au Parlement. Le Public Enquiries Bill va élargir et approfondir davantage notre démocratie, a précisé Navin Ramgoolam, qui a donné la garantie qu'avec cette loi, le rapport d'une commission d'enquête sera obligatoirement déposé à l'Assemblée nationale et sera également rendu public et publié dans le Government gazette.

En conclusion, le Premier ministre a déclaré que cette loi va permettre aux futures commissions d'enquête de travailler en toute transparence. Elle va permettre de remplacer l'ancienne Commission of Enquiry Act par une loi «moderne, transparente et complète».