Ile Maurice: Une facture salée de Rs 1 milliard

Le projet de rénovation et d'extension de l'hôtel Cotton Bay à Rodrigues a suscité de vives protestations au Parlement mardi. Répondant à une question du député Arvin Babajee, le Premier ministre a révélé que le coût total du projet, initialement estimé à Rs 650 millions, s'élève désormais à plus d'un milliard de roupies, soit une augmentation de 58 %.

Construit en 1991, l'établissement comptait 60 chambres. En mars 2023, le conseil d'administration de la société Pointe Coton Resort Hotel Co. Ltd a approuvé la rénovation de ces chambres, ainsi que la construction de 32 nouvelles unités, en sus des travaux d'infrastructure et d'améliorations diverses. Le contrat, d'une valeur de Rs 683,5 millions (hors TVA), a été attribué à Laxmanbhai and Co. (Mauritius) Ltd. Cependant, selon le Dr Navin Ramgoolam, la lettre d'attribution a été signée par le directeur Ken Arian, sans qu'il ait obtenu l'aval préalable du conseil, et le contrat a été formellement approuvé quatre jours plus tard. Fait plus troublant encore : cette décision n'a été ratifiée par le conseil que trois mois après, soit en septembre 2023.

À ce montant de base se sont ajoutées des dépenses supplémentaires, notamment Rs 28,3 millions pour des travaux de variation, Rs 86,3 millions pour des équipements divers (dont une usine de dessalement) acquis auprès de 28 fournisseurs, Rs 15,9 millions pour des services tels que l'Information Technology, l'assurance et la formation, ainsi que Rs 83,9 millions versées à 12 consultants, dont Etwaro & Associates Ltd. À ce jour, Rs 788,3 millions ont été déboursées. Face à ces «faits troublants» et à ce que le Premier ministre a qualifié de «processus d'approvisionnement douteux», le dossier a été soumis à la Financial Crimes Commission pour enquête.