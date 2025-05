Gabon: Fête du 1er Mai 2025 - L'Institut des Maladies Infectieuses Professeur Daniel Gahouma célèbre sa première fête du travail

Pour sa première fois depuis sa création, l'Institut des Maladies Infectieuses Professeur Daniel Gahouma (L'IMIPDG), sous l'impulsion de son Directeur général, a célébré sa toute première fête du travail sous le symbole de la valeur du travail, l'engagement sans relâche. Des agents publics et de la main d'oeuvre non permanente étaient du rendez-vous. Leur dévouement quotidien au service de diagnostic, de la prévention, de la recherche et de la lutte contre les maladies infectieuse a été célébré.

Inauguré officiellement le 12 aout 2024 par l'actuel Président de la République gabonaise, l'IMIPDG a célébré pour la première fois, la fête du travail. Ce traditionnel rendez-vous du 1er mai a permis aux agents et la direction générale du jeune institut, de partager des moments forts et d'hommage mérités à l'apport considérable des travailleurs.

Beaucoup de temps forts ont marqué cette journée dédiée aux travailleurs de l'IMIPDG notamment, du sport, des jeux de société en passant par le grand défilé au boulevard en présence du Chef de l'Etat. Le tout était couronné par une grande réception de tous les agents de l'IMIPDG à leur siège dans la commune d'Owendo.

À l'ouverture de cette belle cérémonie, la Directrice générale de l'IMIPDG a exprimé son immense plaisir et de fierté de prendre la parole à l'occasion de la première célébration de la fête du Travail au sein de ce jeune et ambitieux Institut des Maladies Infectieuses Professeur Daniel Gahouma .« En ce jour symbolique, nous rendons hommage à la valeur du travail, à l'engagement sans relâche des agents publics et de la main d'oeuvre non permanente, et plus particulièrement, à votre dévouement quotidien au service du diagnostic, de la prévention, de la recherche médicale et de la lutte contre les maladies infectieuses » a déclaré le Pr Elisabeth Lendoye.

Deux agents du service d'hygiène ont été gratifiés pour leur dévouement au travail. Marjolaine Laure et Mouguengui Yohann ont reçu tour à tour, des mains du PCA et du Directeur général adjointe de l'IMIPDG, des diplômes de gratification et des tableaux à l'effigie de leur image tout cela, en guise d'encouragement pour le travail bien fait qu'ils abattent tous les jours au sein l'IMIPG.

Ces derniers n'ont pas manqué de dire leur satisfecit à l'endroit de la direction générale. « Nous sommes honoré d'être choisis par les chefs. Nous encourageons aussi nos collègues à donner le meilleur d'eux » nous ont confié Marjolaine Laure et Yohann.

Tout en reconnaissant que l'établissement sanitaire fait face à de nombreuses difficultés, la directrice générale a exhorté les travailleurs de l'IMIPDG à ne pas baiser les bras, à continuer à se battre chaque jour avec foi, courage, determination et abnégation, en espérant que le travail acharné et la solidarité finiront par porter les fruits espérés.

Un repas à la dimension de la considération qu'a la direction générale de l'IMIPG vis à vis de ces travailleurs a été servi pour clore la soirée.