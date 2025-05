Maroc: Le Roi lance une plateforme stratégique pour renforcer la résilience face aux catastrophes

Dans une initiative d'envergure qui place la gestion des catastrophes au coeur de ses priorités stratégiques, le Roi Mohammed VI a donné, ce mercredi 7 mai, le coup d'envoi à la construction d'une plateforme régionale de stockage de matériel de secours et de réserves d'urgence dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. La cérémonie s'est tenue à la commune de Aamr, dans la province de Salé, en présence du Prince Héritier Moulay El Hassan.

Ce projet s'inscrit dans une vision ambitieuse voulue par le souverain chérifien : doter chacune des douze régions du Maroc d'une plateforme logistique capable d'assurer une réponse rapide et coordonnée en cas de catastrophe naturelle ou technologique. Inondations, séismes, risques chimiques, industriels ou radiologiques... autant de scénarios de crise que le Maroc entend anticiper avec méthode et efficacité.

La plateforme de Rabat-Salé-Kénitra, qui sera construite sur un terrain de 20 hectares, devrait être achevée en 12 mois pour un coût total de 287,5 millions de dirhams (environ 28 millions USD). Elle comprendra notamment quatre entrepôts de 5000 m2 chacun, deux hangars pour les équipements lourds de 2500 m2 chacun, un héliport et plusieurs parkings.

Cette infrastructure n'est qu'une composante d'un programme national de plus grande envergure, présenté à cette occasion au souverain. Il prévoit l'édification de 12 plateformes similaires sur l'ensemble du territoire, mobilisant une enveloppe globale de 7 milliards de dirhams (environ 680 millions USD). Deux milliards seront consacrés aux infrastructures et cinq milliards à l'acquisition d'équipements et de fournitures stratégiques.

L'ensemble du dispositif couvrira une superficie totale de 240 hectares et comprendra 36 entrepôts, dont la répartition tient compte à la fois de la densité démographique et des risques potentiels de chaque région. Les régions les plus peuplées, telles que Casablanca-Settat, Marrakech-Safi ou encore Tanger-Tétouan-Al Hoceima, bénéficieront de quatre entrepôts chacune, tandis que les autres disposeront de deux entrepôts par site.

Les stocks constitués viseront à garantir une réponse rapide et adaptée aux besoins des populations sinistrées. Il s'agira notamment de :

● Fournir un hébergement d'urgence grâce à 200 000 tentes équipées (lits, couvertures, matériel de camping) ;

● Assurer l'alimentation des sinistrés par des boulangeries et cuisines mobiles, ainsi que des repas prêts à consommer ;

● Garantir l'accès à l'eau potable et à l'électricité via des unités de traitement de l'eau et des générateurs électriques transportables ;

● Renforcer les capacités de sauvetage en cas d'inondations, de séismes, de glissements de terrain ou de risques technologiques ;

● Assurer une prise en charge sanitaire rapide, grâce à 12 hôpitaux de campagne (6 de 50 lits et 6 disposant de blocs opératoires et services spécialisés), complétés par des centres médicaux avancés sur le terrain et des stocks de médicaments adaptés aux besoins immédiats.

La gestion des stocks, qu'il s'agisse de vivres ou de médicaments, sera confiée à des équipes spécialisées opérant selon des normes strictes, inspirées des meilleures pratiques internationales.

Avec cette initiative, le Maroc ambitionne de moderniser son infrastructure nationale d'urgence, d'optimiser son système d'intervention en période de crise, et de renforcer sa résilience face à des aléas de plus en plus imprévisibles. Le dispositif permettra par ailleurs de disposer de réserves stratégiques trois fois supérieures à celles mobilisées lors du séisme qui a touché la region d'Al Haouz en 2023, tout en stimulant une filière nationale de production d'équipements de secours.

Les sites ont été choisis sur la base d'analyses approfondies des besoins et des risques propres à chaque région, en s'appuyant sur des standards internationaux éprouvés.

Enfin, pour les pays africains, confrontés eux aussi à des défis climatiques et humanitaires, cette démarche marocaine offre un modèle inspirant de planification anticipative et de solidarité territoriale, au moment où la résilience devient une exigence incontournable sur notre continent.