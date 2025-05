Madagascar: Des interventions gratuites pour corriger des malformations

L'association HIS Foundation est de retour sur le sol malgache. Elle réalise actuellement des interventions chirurgicales au centre hospitalier de Soavinandriana (Cenhosoa).

La vie de la famille de Fitia Rojoniaina a pris un tournant inattendu. Cette enfant, qui vivait depuis toujours avec une absence partielle de tissu au niveau de la lèvre supérieure, a été opérée gratuitement au Cenhosoa en ce début du mois de mai. Elle fait partie des premières bénéficiaires de la mission de l'association chrétienne HIS Foundation, basée à Hong Kong, qui se déroule du 5 au 17 mai.

« Mon enfant n'est pas née avec un bec de lièvre. Trois jours après sa naissance, un petit bouton est apparu au niveau de la jonction entre ses lèvres supérieures. Cela s'est aggravé et a endommagé une partie de sa lèvre. Nous avons appris que des opérations gratuites, notamment pour le bec de lièvre, les brûlures et d'autres cas, étaient organisées dans cet hôpital. Nous sommes donc venus, avons été accueillis, et hier, nous avons reçu un appel nous informant que l'opération de notre enfant aurait lieu ce matin. Mon seul souhait, c'est qu'elle se rétablisse », témoigne Adeline Raivomanana, mère de Fitia Rojoniaina, dans une vidéo partagée hier par le ministère des Forces armées.

Déjà dépistés

Cette onzième mission de la HIS Foundation cible une trentaine de jeunes patients atteints de malformations telles que le bec de lièvre, le pied bot, ou souffrant de séquelles de brûlures affectant les bras ou les jambes. Tous les bénéficiaires du mois de mai auraient déjà été identifiés. Depuis le 5 mai, sept enfants ont été opérés. Ces interventions sont réalisées conjointement par des équipes médicales du Cenhosoa et de la HIS Foundation. En plus de la participation de chirurgiens chinois, la fondation fournit également les équipements nécessaires au bon déroulement de cette mission.

Ces initiatives restent essentielles. De nombreuses personnes vivent avec des malformations réparables - au visage, aux membres supérieurs ou inférieurs - qui ont un impact profond sur leur quotidien. La majorité d'entre elles n'ont pas les moyens de financer une intervention chirurgicale et dépendent de missions humanitaires comme celle-ci. Heureusement, plusieurs associations collaborent ponctuellement avec les centres hospitaliers de Madagascar pour rendre ces opérations possibles.