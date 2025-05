Tunisie: L'US Monastir doit s'accrocher - Rester sur la brèche

Pour les gars du Ribat, aujourd'hui, le chemin de la réussite passe par la persévérance.

Accrochée par un coriace Stade Tunisien au Hedi Ennaifer, l'US Monastirienne a donc marqué le pas, laissant l'EST s'emparer du leadership, mettant ainsi fin à cette course à deux qui s'annonçait serrée jusqu'à l'apothéose du championnat où « Bleus » et « Sang et Or » doivent en découdre à Radès. Les gars du Ribat accusent donc deux unités de retard sur le tenant. Et si à la réception de l'ES Métlaoui ce week-end, le onze de Faouzi Benzarti doit valider tout en espérant un résultat avantageux en rapport avec l'explication entre l'OB et l'EST, il prend son destin en main avec le dernier match de Radès contre l'EST.

Aujourd'hui, n'allons pas trop vite en besogne, mais la question se pose : et si l'USM devenait le Poulidor de la L1 ? Après avoir manqué de supplanter l'EST lors de l'exercice écoulé, l'US Monastirienne serait en passe de faire de même cette saison.

Que retenir alors ? Que de belles réalisations, d'aboutissements, de concrétisation et plans assez bien ficelés. En effet, le groupe usémiste force toujours le respect en dépit des départs de Bechir Ben Saïd, Bilel Ait Malek et autre Hichem Baccar, l'été dernier.

Et pour cause, avec les arrivées du gardien Abdessalem, Hlaoui, Mahmoud Ghorbal, Aymen Harzi, Hazem Mastouri, Mehdi Gannouni, Youssef Abdelli et autre Yassine Dridi pour ne citer que ceux-là, l'USM a gardé toute sa splendeur, son punch et son pouvoir de séduction global. Mieux encore, l'évolution en flèche des Louay Trayi, Moez Hadj Ali et autre Orkuma a fait que l'équipe s'est davantage renforcée et les résultats plaident en faveur de cette évidence. Cette saison même, plus que lors de l'exercice écoulé, le groupe de joueurs a pris de la consistance, fort de davantage de variété dans le jeu offensif et de maîtrise technique en défense. Et puis, avec un Moez Hadj Ali qui a pris du galon au cœur du jeu, l'entrejeu a gagné en constance et en fluidité dans le jeu.

Indicateurs au vert

A présent, à ce stade de la compétition, et sachant que l'EST s'appliquera à ne rien concéder jusqu'au terme, la saison usémiste est-elle réussie ? En attendant l'épilogue de l'exercice qui touche à sa fin, on peut dire que l'épopée des « Bleus », cette saison, a été soignée et remarquable pour un club qui a tout de même franchi un cap depuis quelque temps déjà, visant les premières loges et uniquement les premières loges.

Transfigurée sous la houlette de Mohamed Sahli puis sous les ordres de Faouzi Benzarti, l'USM a enchaîné les prestations abouties avec une attaque qui performe, un milieu acharné et une défense appliquée. Et cela se traduit jusque-là par le meilleur goal-difference de la L1 avec une unité de plus que le leader. C'est bien simple donc, avec des indicateurs au vert, l'USM respire la santé, toujours lancée à toute allure sur les deux tableaux, en championnat où rien n'est mathématiquement perdu et en Coupe de Tunisie où les Bleus ont un bon coup à jouer, à la réception du CA pour un quart de finale qui s'annonce incandescent.