Tunisie: Hackathon 'MutualHack' - Deuxième édition dédiée à l'innovation technologique en assurance

Les 2 et 3 mai 2025, la MAE Assurances a organisé la deuxième édition de son hackathon annuel, MutualHack. Cet événement a rassemblé cinquante étudiants venus de différentes régions de la Tunisie, avec pour objectif de promouvoir l'innovation technologique dans le secteur de l'assurance, en mettant l'accent sur l'Intelligence Artificielle (IA) et l'Internet des Objets (IoT).

Sous le thème "L'Intelligence Artificielle et l'Internet des Objets au coeur de l'expérience adhérent", cette édition marque l'engagement continu de la MAE Assurances à favoriser l'innovation et l'amélioration de l'expérience client à travers les nouvelles technologies. La participation d'étudiants de plusieurs régions du pays, telles que Bizerte, Nabeul, Sfax, et Sousse, témoigne de la volonté de la MAE Assurances d'élargir l'accès à l'innovation et de renforcer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes talents tunisiens.

L'objectif de MutualHack by MAE Assurances est de stimuler l'esprit d'entrepreneuriat et d'encourager les participants à concevoir des solutions technologiques innovantes, permettant ainsi d'améliorer les services aux adhérents dans le secteur de l'assurance grâce à l'intégration de l'IA et de l'IoT.

Au cours du hackathon, les étudiants ont formé des équipes pour imaginer et développer des projets concrets utilisant ces technologies, destinés à transformer l'expérience des adhérents. Tout au long de l'événement, les participants ont bénéficié d'ateliers pratiques animés par des experts, de séances de mentorat personnalisées et d'opportunités de réseautage avec des professionnels du secteur de l'assurance et des technologies.

Des sessions d'information ont également été organisées dans dix régions tunisiennes, incluant Béja, Jendouba, Mestir, et Tozeur, afin de sensibiliser les étudiants aux enjeux et opportunités offerts par les technologies émergentes dans l'assurance.

À l'issue de ces deux journées d'intense créativité et de travail, trois prix ont été décernés aux équipes ayant présenté les solutions les plus innovantes :

1er prix (10 000 dinars) : L'équipe Deepmind a remporté le premier prix pour son projet de plateforme RH innovante, axée sur la santé et le bien-être en entreprise, utilisant l'intelligence artificielle pour réduire le stress au travail, dans le secteur de la santé.

2e prix (7 500 dinars) : L'équipe AI Device a remporté le deuxième prix pour son projet "Sghayratna", un ensemble d'outils intelligents destinés à améliorer l'éducation.

3e prix (5 000 dinars) : L'équipe Git Commits a obtenu le troisième prix pour son projet "Guidini", une solution innovante réinventant l'assurance grâce à l'intelligence artificielle.

En plus des prix, la MAE Assurances a annoncé qu'elle accompagnerait les trois équipes gagnantes, ainsi que cinq autres équipes sélectionnées, à travers un programme d'incubation de trois mois. Ce programme vise à soutenir le développement, la structuration et l'accélération de leurs projets innovants.

Lassaad Zarrouk, Directeur général de la MAE Assurances, a souligné l'importance de cet événement dans la stratégie d'innovation de l'entreprise. « Avec cette nouvelle édition du MutualHack, nous souhaitons encourager les jeunes talents à imaginer les services d'assurance de demain. L'IA et l'IoT joueront un rôle clé dans la transformation du secteur, en renforçant la proximité et la personnalisation des services à destination de nos adhérents », a-t-il déclaré.