Congo-Kinshasa: L'ancien ministre des Finances dénonce la création de 53 institutions non budgétisées en cinq ans

L'Etat congolais a créé cinquante-trois établissements publics non budgétisés durant le premier mandat du Président Félix-Antoine Tshisekedi, révèle l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi.

Actuellement député national, il s'est exprimé sur le sujet lors d'une interview accordée à la journaliste Paulette Kimuntu.

Nicolas Kazadi s'interroge sur les conséquences financières de ces nouvelles structures, créées sans prévisions budgétaires et entraînant des recrutements sans cadre limite.

« Comment expliquer qu'au premier mandat du président, l'État ait créé cinquante-trois nouveaux établissements publics ? Ce sont des fonctionnaires à payer, et pourtant ils sont mis en place en cours d'année, sans aucune prévision budgétaire. Ensuite, ils recrutent, sans cadre défini. Comment peut-on espérer une bonne gestion dans ces conditions ? », s'est-il interrogé.

L'ancien ministre fustige la mauvaise gestion des finances publiques, qu'il considère comme un frein au développement du pays.

« Nous avons une culture de la jouissance immédiate. Quand il y a de l'argent, on se le partage d'abord, puis on réfléchit après. Lorsqu'un projet reçoit des fonds, ils sont répartis avant même d'en définir les besoins réels. C'est là le coeur du problème : les budgets de fonctionnement sont détournés en primes, et la réflexion sur leur utilisation arrive trop tard », s'est-il indigné.

Un manque de réaction face aux dérives

Interrogé sur son absence de dénonciation de ces faits auprès du Chef de l'Etat ou du Conseil des ministres, Nicolas Kazadi explique la difficulté d'agir face à un système installé.

« Nous le savons, mais ce n'est pas simple. C'est très difficile : il faut prendre le temps d'expliquer, pour que les gens comprennent. Il faut aussi du courage pour avancer. Mon erreur a peut-être été d'aller trop vite. Avec mon expérience à l'international, je peux rapidement identifier ce qui ne fonctionne pas. Mais quand on va trop vite, on vous fait passer pour une mauvaise personne et on vous accuse d'être un sorcier », a-t-il regretté.

Identifier le rendement des structures créées

Lors du conseil des ministres du 2 mai dernier, le Gouvernement de la République démocratique du Congo a été instruit par le Chef de l'Etat d'identifier et d'analyser le rendement réel des structures récemment créées.

« Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a instruit le Gouvernement de lancer un processus d'identification des structures créées ces dernières années, notamment au sein des ministères, et d'analyser leur valeur ajoutée au regard des ressources qui leur sont allouées, tant en termes de dépenses directes provenant du Trésor public qu'en ressources indirectes mobilisées, alors qu'elles pouvaient plus centraliser le compte général du Trésor public », avait indiqué Patrick Muyaya dans le compte rendu du Conseil des ministres.