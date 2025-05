Madagascar: Temple Xizu Andranovelona - La paix jouée sur scène à travers la musique

Le temple Xizu à Andranovelona s'est transformé en carrefour spirituel et artistique, à l'occasion de l'anniversaire du Bouddha et du tout premier Festival Culturel et Artistique Mondial pour la Paix.

Du lundi jusqu'à hier, le temple Xizu Andranovelona a accueilli des cérémonies, spectacles et échanges culturels dans le cadre de l'anniversaire du Bouddha, tout en marquant la première édition du Festival Culturel et Artistique Mondial pour la Paix. Un rendez-vous inédit qui a attiré de nombreux curieux, passionnés de culture bouddhiste ou en quête d'une nouvelle expérience spirituelle.

C'est dans une salle impressionnante par sa structure et sa décoration rouge flamboyante, le Théâtre Liming, que s'est déroulée l'une des dernières grandes séquences du festival. Située à proximité du portail principal du temple, cette salle majestueuse, ornée de symboles bouddhistes et équipée d'un écran géant, a accueilli hier après-midi des centaines de spectateurs, notamment les habitants d'Andranovelona et les communautés chinoises résidant à Madagascar.

Le public a d'abord pu découvrir un extrait du documentaire « Mon Époque et Moi », retraçant le parcours du musicien Zhang Chu. Bien que la projection ait été exclusivement en langue chinoise, l'émotion transmise par les images et les gestes des acteurs a su toucher l'assemblée, malgré l'absence de traduction accessible pour la plupart du public.

Moment de la paix

Une table ronde captivante sur le thème « Musique et spiritualité » a ensuite pris place, réunissant plusieurs figures telles que le musicien Zhang Chu, les chefs d'orchestre bouddhistes Shì Zhèng Xiàotóng et Shì Zhèng Shū, ainsi que l'assistant vents Shì Zhèng Xiàoxiàng. Sous une estrade fleurie, les discussions ont exploré le lien entre l'élévation de l'âme et les vibrations musicales.

Pour souligner une ouverture interculturelle, la chanteuse malgache Tasha a interprété « Ave Maria » en version latine, enveloppant l'assemblée dans un moment de grâce. Sa voix, accompagnée de sa guitare, a résonné comme une prière universelle pour la paix.

Le groupe italien 7 Grani a ensuite rejoint l'orchestre symphonique Wule pour rendre hommage au Maître Hongyi, en fusionnant les sonorités du folk et des instruments classiques. Enfin, Zhang Chu a conclu cette célébration aux côtés de l'orchestre Wule par Chroniques du Pays Bouddhiste, en hommage aux Maîtres Jinghui, Guangxuan et Wule.

Ce fut une après-midi hors du temps, hors de la ville, située à 44 km d'Antananarivo, marquée par une profonde sérénité. Une rencontre entre spiritualité, musique et cultures du monde, qui a fait d'Andranovelona, RN4, un véritable sanctuaire de paix.