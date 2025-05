Madagascar: Festival du caméléon - Trois jours de festivités au service de la biodiversité

Un plaidoyer vibrant pour les caméléons endémiques de Madagascar. Du 13 au 15 juin, la ville d'Amboasary Atsimo, au sud de la Grande île, accueillera le Festival du Caméléon, un événement culturel et écologique, placé sous le signe de la sensibilisation et de l'action en collaboration avec Yas Madagascar. À travers des expositions, des projections de films documentaires, des animations et un grand concert réunissant dix-huit artistes, dont Ceasar, Robin du Sud, Ange-Lah, Andry Garora, Maître Ruphin ou encore Black Sandrios, le festival ambitionne de replacer le caméléon au coeur des préoccupations collectives.

« Madagascar abrite 42 % des espèces mondiales de caméléons, dont 98 sont endémiques. Certaines, comme le Furcifer belalandaensis, ne vivent que dans une minuscule zone près du village de Belalanda » a rappelé l'organisateur, hier, lors d'une conférence de presse tenue au campus Yas Andraharo. Pourtant, ces espèces précieuses sont aujourd'hui en sursis, menacées par la déforestation, les feux de brousse, le commerce illégal, le changement climatique et certaines croyances traditionnelles.

Face à l'urgence, le Festival du Caméléon se veut une véritable plateforme d'éducation, de mobilisation communautaire et de plaidoyer pour une conservation durable. L'événement entend également renforcer la lutte contre le trafic illégal, soutenir la recherche scientifique et fédérer les efforts à l'échelle nationale et internationale. « Préserver les caméléons, c'est sauvegarder un patrimoine mondial unique. Nous invitons tous les partenaires à s'engager à nos côtés pour des actions concrètes et durables », a lancé le ministère de l'Environnement.