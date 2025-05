Tunisie: Sonede - Pas de coupures d'eau cet été au pays !

Abdelhamid Mnaja, Président de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, a confirmé jeudi que « le système de quotas ne sera pas adopté cet été car l'eau est disponible et la situation hydrique s'est améliorée par rapport à l'année dernière ».

« La plupart des barrages centraux qui alimentent Tunis, Sousse et Sfax à partir de l'extrême nord et du nord-ouest se sont améliorés, en plus de la mise en service de la station de dessalement de Sfax », a déclaré le PDG de la Sonede à l'émission Sabah al-Ward d'Al Jawhara FM. « Cela inclut le système du sud-est de Gabès, Médenine et Tataouine avec la présence de la station de dessalement de Zarat », a-t-il ajouté, soulignant que "la situation est sous contrôle et qu'il n'y a pas de problèmes majeurs à cet égard".

Quant au reste des gouvernorats alimentés par des puits profonds, tels que Le Kef, Siliana et Zaghouan, Mnaja a indiqué que « la SONEDE a développé un programme spécial dans le gouvernorat du Kef pour un coût d'environ 40 millions de dinars, qui consiste à transférer l'eau de la nappe phréatique de Bir El Nakhla vers Le Kef », notant que « le processus de pose des canaux et de raccordement des puits s'achèvera à la fin du mois de mai et l'eau atteindra la ville du Kef à raison de 80 litres par seconde. »

« Trois puits ont été forés et raccordés, et il s'agit là d'un programme important pour l'Etat d'un coût d'environ 56 millions de dinars« , a-t-il dit, soulignant qu' »à partir de 2026, la situation sera bien meilleure, notamment avec le renouvellement des canaux qui détournent l'eau de la nappe phréatique de Joukar vers Zaghouan. »