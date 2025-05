Algérie: Journée nationale de la Mémoire - Lancement d'une plateforme numérique dédiée au patrimoine matériel et immatériel national

Alger — Une nouvelle plateforme numérique "Geoheritage", conçue sous forme de musée interactif proposant des contenus visuels de l'ensemble des hauts-lieux et sites de la mémoire nationale, sera lancée à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la Mémoire, commémorant les massacres du 8 mai 1945, a annoncé le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Proposant une carte détaillée de tous les hauts-lieux de la mémoire nationale de la période 1830-1962, la plateforme sera accessible via un portail qui permettra de localiser les musées, cimetières de martyrs, sites historiques de la Révolution, maisons de martyrs, centres de torture, monuments commémoratifs ou mémoriaux ainsi que les 58 directions de wilayas relevant du ministère.

La plateforme rassemblera toutes les données disparates afin de permettre aux citoyens, chercheurs et touristes d'accéder à des informations précises et exactes sur l'histoire de l'Algérie pendant la période coloniale, avec un simple clic sur une zone ou une ville pour consulter des fiches documentées renfermant des archives photographiques, des notes historiques et des informations pratiques.

Elle se caractérise par son moteur de recherche combinant plusieurs fonctions notamment par lieu, période historique ou thématique.

A travers ce portail qui englobe tout le patrimoine matériel et immatériel de l'Algérie et propose des visites virtuelles en 3D, le ministère intègre, pour la première fois, des outils numériques avancés dans le domaine de la préservation de la mémoire collective, en utilisant un système de géolocalisation à haute précision.

Conçue pour collecter, stocker, analyser et gérer tout type de données géospatiales, en vue de constituer une base de données homogènes et intégrées, ce portail tend, à travers un éventail de données et d'images téléchargeables, à assurer la conservation et la préservation numérique de l'Histoire de l'Algérie, tout en favorisant l'interaction entre les utilisateurs.

Grâce à cette plateforme numérique et à l'utilisation du Système d'information géographique (GIS), l'utilisateur embarquera dans un voyage à travers le temps et l'espace retraçant les étapes phares de l'Histoire de l'Algérie durant la période coloniale.

A cet égard, les superviseurs de cette plateforme ont affirmé que cette dernière "contribuera à la préservation du patrimoine culturel et historique, à la promotion du tourisme culturel et à l'appui aux chercheurs et aux historiens avec des données intégrées et actualisées sur les sites historiques, outre l'aide qu'elle assurera aux autorités dans la gestion et la restauration du patrimoine matériel.