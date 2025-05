Madagascar: Fifanampiana Malagasy - 75 ans d'engagement solidaire au pays

À l'occasion de son 75e anniversaire, l'association Fifanampiana Malagasy, née dans la tourmente coloniale et forgée dans la solidarité, célèbre un parcours exceptionnel au service des plus vulnérables. Depuis sa création le 3 mai 1950, cette organisation n'a cessé d'évoluer, de s'enraciner et de défendre des valeurs profondément humanistes dans tout Madagascar.

Un combat né de la répression coloniale

Fondé sous le nom de Comité de Solidarité de Madagascar, en réaction aux tragiques événements du 29 mars 1947, le mouvement voit le jour alors même que les associations sont encore interdites par le pouvoir colonial. Sa mission initiale : venir en aide aux familles des patriotes emprisonnés ou exécutés, et dénoncer les violences politiques. Sous l'impulsion de figures comme Gisèle Rabesahala, première femme malgache engagée en politique, le comité a joué un rôle central dans la lutte pour la justice et l'amnistie des prisonniers politiques.

« Le 3 mai 1950, des jeunes patriotes malgaches décidèrent d'alerter l'opinion publique nationale et internationale sur les conditions inhumaines dans lesquelles étaient détenus quelque 5 000 patriotes et sur le drame vécu par leurs familles. Ainsi naquit le Fifanampiana Malagasy qui, durant plusieurs années, dans des conditions difficiles et parfois périlleuses, dénonçait la répression, exigeant que cessent les exécutions des condamnés à mort et que soient libérés les prisonniers politiques. Le slogan "L'amour de la patrie n'est pas un crime" fut le leitmotiv de ces revendications », racontait Rabesahala en 2010.

De la solidarité à l'action durable

Rebaptisée Fifanampiana Malagasy après l'indépendance, l'organisation regroupe actuellement 2 000 membres actifs, répartis dans 98 sections à travers le pays. 75 ans après sa création, elle a élargi ses champs d'action tout en gardant un cap clair : l'éducation, la santé, la justice sociale et la mémoire collective. Aujourd'hui, l'association compte 3 écoles localisées à Antananarivo, Fianarantsoa et Belambo Lokoho dans la région SAVA. Le Centre de Soins et de Santé Avaradoha a été inauguré le 21 Mai 1993 à l'initiative du Fifanampiana Malagasy et du Secours Populaire Français. Ce centre soigne environ 13000 patients annuels.

Ces dernières années, l'association a mené des projets d'envergure dont la construction de l'École Primaire Fifanampiana Malagasy Belambo Lokoho Andapa en 2023. Une école composée de 6 salles de classe modernes, une maison d'habitation équipée pour le directeur et qui accueille 322 élèves de la maternelle jusqu'en classe de 7ème (T5), d'une cantine scolaire et d'eau potable. Des travaux de forage à Amboasary Atsimo (30 m) et Behara (45 m) pour soutenir l'agriculture locale ont également été réalisés.

Pour 2025, le Fifanampiana Malagasy est engagé dans plusieurs chantiers majeurs dont un projet d'adduction d'eau à Belambo Lokoho par la mise en place de 50 bornes-fontaines pour desservir 9882 habitants. L'électrification de l'école Primaire Fifanampiana Malagasy Belambo Lokoho est également prévue pour cette année. L'association effectue également des travaux de forage à Ambovombe Androy pour alimenter en eau potable les 1500 habitants de la localité.

Une année de célébration

Pour marquer ses 75 années d'engagement envers la société, le Fifanampiana Malagasy organise une série d'événements tout au long de l'année. Le lancement officiel des festivités s'est tenu ce samedi 03 mai à Ampandrana, en présence des membres de l'association, de ses partenaires historiques et des représentants des médias.

En juin, un grand festival de rugby sera organisé en partenariat avec la Fédération Malagasy de Rugby, suivi d'une grande foire de la solidarité les 25 au 27 juillet au Kianjan'ny Kanto Mahamasina. Expositions, ventes et représentations des sections régionales attendent les visiteurs durant ces trois jours de rassemblement. Le 26 juillet aura lieu une remise de médailles pour honorer les membres les plus méritants. Une remise de médailles de travail pour des membres du personnel du CSS Avaradoha sera également au programme.

Témoignage d'une longévité rare

Depuis ses débuts, Fifanampiana Malagasy milite pour le respect des droits humains, la défense des plus faibles et l'émancipation des consciences. À travers l'histoire nationale, elle n'a jamais cessé de commémorer, soigner, instruire et construire, malgré les contextes politiques changeants. Le Fifanampiana Malagasy n'est pas qu'une ONG : c'est un symbole de résilience, de justice sociale et d'engagement collectif. Dans un pays confronté à des défis immenses, elle reste fidèle à sa vocation fondatrice : tendre la main aux oubliés et faire vivre l'idéal d'un Madagascar plus solidaire.