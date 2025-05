Madagascar: Trail-Utop - Plus de 2 800 coureurs au départ de la 16e édition

Les premières courses de l'Ultra Trail des Ô Plateaux débuteront demain à Mantasoa, marquant le coup d'envoi d'un week-end spectaculaire dédié au trail. Avec un nombre record de 2 830 participants, cet événement promet des défis intenses et une ambiance électrisante.

Demain, l'Ultra Trail des Ô Plateaux (UTOP) s'ouvre à Mantasoa avec trois épreuves de haute endurance : X-Trem (68 km, 2 200 m D+), Ultra (136 km, 5 050 m D+) et Challenge (138 km en deux étapes). Pour cette 16e édition, 142 traileurs relèvent le défi ambitieux de terminer l'Ultra en 40 heures. Parmi les figures marquantes, Avotraniana Jeannot Tahirinirina, alias « Alvine », signe son retour après son sacre en 2022. Sauf surprise, il pourrait s'imposer seul en profitant de l'absence de Fredy Rajaonarison, champion en titre, qui participera au Challenge aux côtés de Mamie Andrianirina, fidèle à cette épreuve en deux étapes.

Chez les dames, le duel entre Conrie Ludivine, championne en titre, et Angélique Lesport, invitée spéciale de cette édition, promet d'être intense. Dina Rabesandratana, deuxième l'an dernier, affiche aussi sa détermination. Elle affirme ne pas avoir peur, voyant plutôt la présence des deux élites comme une forte motivation. Ce sera sa troisième participation successive en Ultra, avec pour objectif d'améliorer son temps de 20h57, malgré l'augmentation de la distance. Le départ massif du Semi-Trail de 70 km, reliant Mantasoa à Ambatobe, marque la deuxième journée, ce samedi. Des billets d'avion pour des compétitions à l'étranger sont en jeu pour ces trois épreuves exigeantes.

Événement sportif majeur

Avec 2 830 coureurs issus de 30 nationalités, l'édition 2025 de l'UTOP établit un nouveau sommet en termes de participation, affirmant son statut d'événement sportif majeur du pays, malgré un contexte économique difficile. Parmi les grandes nouveautés : la course paratrail, dédiée aux personnes en situation de handicap. Deux joëlettes prendront part au semi samedi, formant deux équipes de 16 coureurs, tandis que trois personnes malvoyantes assistées participeront au Fun Run.

Côté sécurité, un dispositif renforcé est mis en place avec des aiguilleurs, gendarmes, agents de sécurité, policiers et ambulances, complété par des médecins, secouristes, kinés et sapeurs-pompiers, afin d'assurer un événement sans accident. L'esprit fondateur de l'UTOP reste le même : changer l'image de Madagascar et faire briller le pays à l'échelle régionale et mondiale grâce au sport. Pari réussi, puisqu'en plus de la présence d'Angélique Lesport, une centaine de coureurs étrangers ont fait le déplacement pour cette course, ainsi que des membres de l'Association Grand Raid.

« L'UTOP est devenu, en 16 éditions, une très grosse organisation. Nous avons commencé en 2009 avec 70 coureurs et une seule course. En 2025, nous avons 12 courses et 2 830 participants, preuve du chemin parcouru. Cela, nous le devons à toutes les personnes qui ont contribué à faire grandir l'UTOP : co-directeurs, présidents, bénévoles... Grâce à eux, l'UTOP est ce qu'il est aujourd'hui », a déclaré le président Rivo Andriamanalina, en souhaitant bonne course à tous les Utopiens et Utopiennes.