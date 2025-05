Soudan: Diplomatie - Le pays rompt ses relations avec les Emirats arabes unis

Khartoum accuse Abou Dhabi de fournir des drones aux Forces de soutien rapide (FSR), notamment ceux ayant visé Port-Soudan, le siège provisoire du gouvernement.

Le ministre soudanais de la Défense, Yassin Ibrahim, dénonce le « crime d'agression contre la souveraineté du Soudan » perpétré, selon lui, par Abou Dhabi qu'il accuse de fournir des « armes stratégiques sophistiquées » aux paramilitaires des FSR. Des frappes, non revendiquées par ces derniers, ont endommagé des infrastructures du principe port du pays.

L'aéroport, une base militaire, une station électrique et des dépôts de carburants ont été touchés, sans faire de victimes. Depuis avril 2023, le Soudan connaît une lutte meurtrière entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah Al-Bourhane, et son ancien adjoint, le général Mohammed Hamdan Daglo, à la tête des FSR.

Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, déraciné 13 millions de personnes et provoqué « la pire catastrophe humanitaire » au monde, selon l'Organisation des Nations unies (ONU). Le général Al-Bourhane s'est engagé à « vaincre cette milice et ceux qui la soutiennent ». Longtemps épargnée par le conflit, la ville de Port-Soudan, par où transite l'aide humanitaire et qui abrite des agences de l'ONU et des milliers de réfugiés, essuie depuis le 4 mai des attaques de drones.

Des infrastructures civiles ont également été frappées à Kassala (Est), une ville jusque-là considérée comme un « lieu sûr pour les civils plusieurs. Des témoins ont rapporté qu'un drone avait ciblé l'aéroport de Kassala. Au Darfour (Ouest), un « bombardement paramilitaire » du camp de déplacés d'Abou Chouk a fait au moins six morts et plus de vingt blessés, selon un groupe de secouristes bénévoles.

Privés d'avions de chasse, les FSR, qui ont perdu plusieurs positions ces derniers mois, dont la capitale, Khartoum, s'appuient sur des drones, artisanaux ou sophistiqués, pour mener leurs opérations aériennes. Le but est de couper les approvisionnements de l'armée, selon des experts. Le 5 mai, la Cour internationale de justice a rejeté une plainte du Soudan accusant Abou Dhabi de complicité de génocide pour son soutien aux FSR.