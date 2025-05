Congo-Brazzaville: Étude de marché - Les dirigeants d'entreprise invités à s'approprier les bonnes pratiques

Dans un monde économique de plus en plus concurrentiel, l'étude de marché s'impose à toute entreprise soucieuse de sa croissance et de sa pérennité. Un déjeuner d'affaires est prévu le 15 mai prochain aux tours jumelles de Brazzaville, afin de remettre ce sujet au coeur des préoccupations des chefs d'entreprise congolais.

L'événement réunira principalement les manageurs et les directeurs financiers des entreprises évoluant en République du Congo. Organisé par le cabinet Target Sarl, en partenariat avec la startup JEM Consulting, cet échange portera sur le thème « Les études de marché et la compétitivité des entreprises en République du Congo ». Face à la presse, le 7 mai à Brazzaville, les organisateurs ont expliqué le choix de cette thématique, soulignant l'intérêt stratégique de l'étude de marché pour les entreprises congolaises et l'implication des partenaires locaux, dont la startup JEM Consulting, spécialisée dans la communication multicanale et la promotion des produits.

Selon le directeur général de Target, Serge Mumbu, l'objectif de la rencontre est d'aider les chefs d'entreprise à naviguer avec succès dans un environnement dynamique. Cela leur permettra de comprendre le processus de collecte et d'analyse d'informations concernant un marché spécifique, afin d'évaluer les opportunités et les contraintes liées à un produit ou service. Les participants seront initiés aux outils et méthodes disponibles tels que les sondages, l'analyse des réseaux sociaux et les focus groups. Ils apprendront ainsi à identifier les besoins réels des clients ou de leurs cibles, à analyser le paysage concurrentiel et à maîtriser les risques.

Les entreprises congolaises sont appelées à surmonter les défis pour tirer parti des avantages d'une étude de marché efficace. « La plupart des entreprises au Congo ne réalisent pas d'études de marché pour trois raisons principales : le manque de moyens, l'ignorance et les budgets limités alloués aux grandes entreprises », a estimé Serge Mumbu. Bien que le marché en République du Congo soit de plus en plus saturé par des offres diverses, les directeurs commerciaux constatent une réduction de leurs budgets de marketing et de promotion en raison d'une conjoncture économique difficile. D'après l'intervenant, pour accéder à des données de marché fiables, il est impératif d'investir dans les ressources humaines, d'améliorer l'accès à la formation et aux outils d'analyse, ainsi que de renforcer la collaboration entre les acteurs de terrain.

Présent au Congo depuis 2012, Target s'appuie sur son expertise locale et sa rigueur dans les outils de travail pour fournir à ses partenaires des diagnostics adaptés au contexte local. Grâce à ses différentes études menées dans les deux Congo et ailleurs sur le continent, Target s'est progressivement imposé comme une référence en matière d'étude de marché, capable d'orienter les stratégies et les décisions des dirigeants d'entreprises publiques ou privées.

Il est à noter que les échanges porteront essentiellement sur trois axes : « Rôle et importance des études de marché dans un contexte concurrentiel » ; « Cas pratiques de succès ou d'échecs des entreprises (avec ou sans les études de marché) » ; et « Produits et solutions des études de marché à l'intention des entreprises sur le marché congolais ». Cette rencontre B2B offrira également aux participants une occasion privilégiée de réseautage, favorisant des échanges enrichissants et constructifs.