Madagascar: Présidence de l'Université d'Antananarivo - Le Pr Rivoarison Randrianasolo prend officiellement fonction

Une nouvelle administration vient de commencer à l'Université d'Antananarivo. Le 6 mai 2025, le Pr Mamy Raoul Ravelomanana, président sortant a officiellement passé la présidence de cet établissement d'enseignement supérieur et de recherche scientifique au président élu, le Pr Rivoarison Randrianasolo. La cérémonie officielle et solennelle s'est tenue à Ankatso sous la direction du Secrétaire général auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Outre les programmes et projets déjà prévus durant son mandat qui vient officiellement de débuter, le Pr Rivoarison Randrianasolo a manifesté, pendant sa prise de parole, son engagement à « poursuivre les projets entamés, à corriger les insuffisances et à apporter une nouvelle impulsion au service de l'excellence. » Pour les années à venir, le nouveau Président ambitionne de faire de l'Université d'Antananarivo une « référence non seulement à Madagascar, mais également à l'échelle continentale. »

Ce qui passera indéniablement par le renforcement de la qualité de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation. A cela s'ajoute la création d'un environnement propice à l'épanouissement personnel et académique de chaque membre de la communauté universitaire. Une université moderne, inclusive et responsable. Telle est la vision de la Présidence actuelle. A suivre.