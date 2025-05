Madagascar: Accaparement de terrain - Six personnes placées sous mandat de dépôt à Antanimora

Poursuivis pour avoir été impliqués dans un réseau organisé de voleurs de terrains, 31 individus ont été déférés devant le Pôle Anti-Corruption (PAC) 67HA les 5 et 6 mai 2025, et quatre autres personnes sont actuellement recherchées. À l'issue de la procédure, six personnes dont quatre hommes et deux femmes, ont été placées en détention provisoire à Antanimora, tandis que huit autres sont placées sous contrôle judiciaire auprès du Pôle Anti-Corruption 67ha en attendant le jugement de l'affaire. Les chefs d'accusation retenus contre les personnes impliquées dans cette affaire sont : « Faux et Usage de Faux, Faux en Écriture Publique, Escroquerie, Abus de Confiance, Authentification Publique Frauduleuse ».

Cette affaire a débuté lorsqu'une personne possédant un terrain à Ambodivona a déposé une plainte auprès du Tribunal de Première Instance d'Anosy le 28 octobre 2024. Selon la plainte, une annonce de vente de son terrain, publiée sur Facebook par des inconnus, avait été découverte. Suite à ce signalement, une enquête a été ouverte pour identifier les responsables, d'autant plus que le terrain était estimé à une valeur de 300 millions d'Ariary. Saisi de cette affaire, le poste de police d'Antaniavo a ouvert une enquête.

Les investigations ont révélé l'existence d'un réseau tentaculaire et sophistiqué spécialisé dans le vol de terrains. L'ampleur et le professionnalisme de ce réseau de voleurs de terrains à Antananarivo soulignent la nécessité pour le public de redoubler de vigilance. En effet, les recherches se poursuivent activement pour appréhender les autres personnes impliquées. Dans ce sens, la police affirme assurer la confidentialité des informations fournies concernant ces infractions et encourage chacun à rester vigilant et à ne pas hésiter à signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes.