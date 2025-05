Madagascar: Le Festival Caméléon - Rendez-vous culturel et écologique inédit à Amboasary Sud

Amboasary Sud accueillera un festival inédit au mois de juin. Il s'agit du festival Caméléon, le premier du genre dans la région Anosy. Il se tiendra du 13 au 15 juin prochain et concerne les deux districts alentour dont Taolagnaro et Ambovombe. Ce festival, initié par l'ONG Cameleon, sera de grande envergure à en juger par sa raison d'être et ses objectifs.

La biodiversité est en tout cas un enjeu crucial pour Madagascar. Et les caméléons, comme beaucoup d'espèces endémiques, ont une valeur inestimable dans le maintien de l'équilibre écologique. La disparition de ces prédateurs d'insectes nuisibles pourraient avoir un impact important sur la santé des communautés. De plus, 42% des espèces de caméléons du monde entier se trouvent à Madagascar et nulle part ailleurs, faisant de ces espèces endémiques une source économique et touristique. D'ailleurs, une de ces espèces vie à Amboasary Sud uniquement.

Mais le festival sera aussi de grande envergure en termes d'appui et de partenariats. Jamais un festival n'a connu un aussi grand soutien venant des institutions, puisque différents ministères ont été mis à contribution, tels que ceux de l'Environnement, de la Culture, de la Santé, du Tourisme et de l'Artisanat ou encore de la Pêche.

Le secteur privé n'est pas en reste, avec Yas Madagascar ou la Star qui ont également choisi de faire partie de cette aventure.

Ce festival vise à encourager le changement de comportement théoricide envers les caméléons au sein de la communauté d'Amboasary Sud, en mettant en lumière l'importance de la conservation de ces espèces uniques, à travers des ateliers, des conférences, des expositions et des activités ludiques.

Le Festival aura bien sûr un aspect culturel et touristique non négligeable.

Différentes manifestations culturelles et ou artistiques sont prévues, dont un concours de danse traditionnelle « Ntanosy » et « Ntandroy », mais aussi un concours de Miss et Mister Amboasary-sud. Un grand défilé qui mettra en lumière les tenues traditionnelles et les coiffures spécifiques à la culture locale sera également au programme.

Les concerts et spectacles qui ponctueront chaque journée du festival ne seront pas en reste. 18 artistes se partageront la scène durant les 3 jours, avec en tête d'affiche Black Nadia, Ceasar, Ange-lah ou Robin du Sud entre autres. Trois jours de festivités pour joindre l'utile, l'agréable et l'espoir pour un avenir durable en perspective.