Madagascar: Code du travail - Formation du syndicat des travailleurs

Madagascar renforce la vulgarisation du nouveau Code du travail en formant les syndicats des travailleurs. Le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique (MTEFoP), en étroite collaboration avec l'OIT (Organisation internationale du travail) , après la formation des Inspecteurs et des Contrôleurs du Travail, s'attèle actuellement à la formation des partenaires sociaux en commençant par les Syndicats des travailleurs.

Un atelier dirigé par ce ministère avec l'appui de l'OIT via ses projets Trade for Decent Work (avec le co-financement de l'Union Européenne et le gouvernement de Finlande) et Vision Zero Fund (VZF) a été organisé depuis hier à Antsirabe. Cet atelier de trois jours vise à former les représentants des travailleurs sur le nouveau Code du travail afin de leur permettre sa mise en application effective.

Spécifiquement, l'activité a pour objectifs de partager l'esprit du texte législatif, de partager les modifications apportées par le nouveau Code du travail, et de discuter de l'approche méthodique d'application effective de ce nouveau Code du travail. A l'issu des trois jours, les représentants des syndicats des travailleurs auront une compréhension commune des changements majeurs apportés par ce nouveau Code du travail et deviendront des formateurs au sein de leurs entités respectives.