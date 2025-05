Madagascar: Santé reproductive - Deux nouveaux projets pour soutenir les femmes et les jeunes

Deux nouveaux projets sont désormais sur les rails pour améliorer l'accès aux soins de santé reproductive. Financés par l'Union européenne et les Nations Unies, ces projets visent notamment à renforcer la formation des sages-femmes, à réduire la mortalité maternelle et à lutter contre les violences basées sur le genre.

Le ministère de la Santé publique a officiellement présenté deux initiatives majeures visant à améliorer la santé sexuelle et reproductive à Madagascar, en particulier pour les femmes et les jeunes. Le premier projet, intitulé Safe Birth Africa, est financé par l'Union européenne. Il a pour objectif de renforcer les capacités des écoles de formation des sages-femmes à travers le pays, afin d'assurer des accouchements plus sûrs et de réduire la mortalité maternelle.

Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour combler le déficit en personnel qualifié, Madagascar comptant actuellement un nombre insuffisant de sages-femmes par rapport aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Le second projet, Together4SRHR, est une initiative conjointe de plusieurs agences des Nations Unies, dont l'UNFPA, l'UNICEF, l'ONUSIDA et l'OMS. Il vise à faciliter l'accès des femmes aux services de santé reproductive de qualité, à réduire la mortalité maternelle, à lutter contre les violences basées sur le genre, à améliorer la disponibilité des contraceptifs et à prévenir la transmission du VIH.

Formations

Lors de la cérémonie de la présentation officielle de ces deux projets, la représentante résidente de l'UNFPA à Madagascar, Josiane Yaguibou, a remis des équipements médicaux aux écoles de formation des sages-femmes. Cette remise s'est inscrite dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des sages-femmes et marque le lancement officiel du projet Safe Birth Africa. Ces initiatives reflètent l'engagement du gouvernement malgache et de ses partenaires internationaux à garantir aux femmes et aux jeunes un accès équitable à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité.