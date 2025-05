Madagascar: Tourisme de croisière - 31 escales de paquebots enregistrés à Diégo

La saison du tourisme de croisière prend fin.

C'était une aubaine pour les acteurs oeuvrant dans le secteur du tourisme. En effet, une affluence de croisiéristes provenant de différents pays a débarqué au port de Diégo Suarez et à Nosy Hara dit la « Perle du Canal de Mozambique » qui est un parc marin abritant diverses espèces faunistiques et floristiques pour ne citer que les tortues marines et les oiseaux aquatiques.

Durant cette saison, l'Office régional du tourisme de Diégo y a enregistré 31 escales de navires de croisière. Chargée de promouvoir la destination DIANA, l'Office affirme que plus de 45 000 touristes de croisière sont venus découvrir et explorer la région, depuis la relance touristique post-Covid de 2022.

Sites les plus visités

Tout récemment, le paquebot portant l'enseigne de Norwegian Sky a touché terre au port d'Antsiranana. Il a transporté 1 844 passagers à son bord, sans compter les 866 membres d'équipage. Durant le court séjour des croisiéristes à Diégo, la Montagne d'Ambre et les Tsingy Rouges ont été les sites les plus visités.

Le premier site touristique se distingue par sa forêt par sa forêt dense et humide, riche en espèces endémiques à l'exemple des milliers d'espèces de bois précieux tels que le Dalbergia chlorocarpa et le Canarium madagascariensis. Quant au second site, c'est une merveille naturelle composée de formations rocheuses de grès, de marnes et de latérites rouges issues de l'érosion du fleuve d'Irodo dans la région de DIANA. Il attire de nombreux visiteurs internationaux.