Madagascar: Serge Ramiandrasoa Band fêtera ses 10 ans

Une décennie de passion, de musique et d'élégance. Le vendredi 30 mai, le Louvre Cabaret Dancing accueillera une soirée placée sous le signe de la nostalgie musicale et du plaisir de revivre les belles années du jazz classique et des Kalon'ny fahiny, lors d'un concert d'anniversaire exceptionnel, un rendez-vous d'exception pour les tontons et tantines. Serge Ramiandrasoa Band soufflera sa dixième bougie à partir de 19 h, avec un programme riche en émotions et en souvenirs.

Fondé en mai 2015 à l'occasion de la retraite professionnelle de Serge Ramiandrasoa, le groupe s'est fait connaître par sa première animation musicale, baptisée «Soirée Jadis», alliant nostalgie et raffinement. Dix ans plus tard, cette même essence continue d'enchanter les amateurs de belles mélodies et de danses de salon.

Des titres emblématiques ayant marqué les générations, tels que «Le printemps sur la colline» des Surfs, «Souvenir, souvenir» de Johnny Hallyday, ou encore «Skyline Pigeon» d'Elton John résonneront à nouveau. Sans oublier les classiques malgaches incontournables comme «Ny hira sy mozika» de Salomon ou «Ndeha hilalao» du légendaire RR Majunga.

Dans une ambiance conviviale et chic, cette soirée promet une véritable remontée dans le temps, entre danses de salon et émotions partagées. Les habitués comme les curieux y trouveront un doux mélange de souvenirs et de convivialité.

Cette soirée s'inscrit dans la continuité d'un parcours musical riche et pourra séduire celles et ceux sensibles aux sonorités d'autrefois et à l'ambiance feutrée des bals d'antan, de jazz intemporel et de belles histoires musicales. Les détails pratiques seront bientôt dévoilés, mais une chose est sûre, le compte à rebours est déclenché, et la fête sera belle, émouvante et inoubliable.