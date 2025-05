Madagascar: Région Fitovinany - Des infrastructures pour lutter contre la malnutrition

Des pistes rurales de 15km sont réhabilitées dans les communes rurales d'Anosivelo et Ambila, dans la région Fitovinany. Ces communes ont été auparavant reliées entre elles par des ponts en bois rond lesquels permettent aussi de rejoindre la RN12. Ces communes n'étaient pas accessibles en voiture depuis des années. Ces pistes rurales sont construites suivant la technologie « géocellule » et sont à 70% d'achèvement. Six stations de pompage sont également installées dans les régions Fitovinany et Atsimo Atsinanana dont la plus importante se trouve dans la commune rurale d'Ambila, près de Mizilo Manakara.

Le ministre de l'Agriculture et de l'élevage et celui des travaux publics sont descendus constater l'avancement des travaux à Manakara. « Ces infrastructures permettent d'améliorer le secteur de l'agriculture dans cette partie de la région Fitovinany. Elles permettent de faire sortir les productions longtemps séquestrées en raison de la problématique de circulation et de transport.

Elles contribuent surtout à la lutte contre la malnutrition », explique Sergio Hajarison, ministre de l'Agriculture et de l'élevage. La construction des infrastructures a été assurée techniquement par l'Unops, bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets, entrant dans les activités du programme de Développement des filières agricoles inclusives (DEFIS) du ministère de l'Agriculture, financé par le Fonds international pour le développement agricole (FIDA).