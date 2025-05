Soudan: Le Comité Suprême de Gestion des Urgences de l'État de la mer Rouge discute du plan de préparation et de réponse aux catastrophes

Le Comité Suprême d'Urgence de l'État de la mer Rouge a tenu une réunion ce mercredi à Port Soudan, sous les auspices du ministre fédéral de la Santé, le Dr Haitham Mohamed Ibrahim, sous la supervision du directeur général du secteur de la santé de l'État, le Mme Ahlam Abdul Rasoul, en présence des membres du comité, a discuté du plan de préparation et de réponse aux catastrophes à la lumière des menaces en cours et de leur impact sur les infrastructures.

Dans des déclarations à la presse après la réunion, le ministre fédéral de la Santé a expliqué que les priorités du comité sont axées sur la garantie de la sécurité des travailleurs de la santé et des établissements de santé, ainsi que sur le rétablissement et le maintien des services de santé essentiels, notamment le triage d'urgence et la sécurisation des médicaments, de l'oxygène, des réserves de sang et des équipements de protection individuelle.

Le ministre a souligné que le plan comprenait la division des hôpitaux en fonction de la géographie et des services, car le secteur oriental comprend des hôpitaux portuaires, des hôpitaux de défense aérienne et des hôpitaux de Bawarth pour recevoir les cas d'urgence.

Le secteur sud comprend l'hôpital de police, Saheron et les centres de santé Dar Al Salam et Al Mirghania. Le secteur central comprend les hôpitaux Al Wahda, Al Taqaddom, Port Soudan, Prince Osman Digna et Al Ashi.

Le ministre a également ordonné la fourniture de services d'urgence, de médicaments et de fournitures médicales, saluant le plan d'intervention d'urgence et de réponse aux catastrophes de l'État, qui vise à assurer la continuité des services de santé en toutes circonstances, selon des normes claires de préparation et de réponse, pour assurer l'atténuation de l'impact des catastrophes et leur gestion efficace.