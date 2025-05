Rwanda: La fierté de voir le PSG, partenaire de Visit Rwanda, aller en finale de la Ligue des champions

La finale de la Ligue des champions opposera l'Inter Milan au Paris Saint-Germain qui a gagné sa place après une victoire 2-1 contre Arsenal. Les deux clubs sont sponsorisés par Visit Rwanda. Et même si ce partenariat est de plus en plus controversé depuis le début de l'année et les avancées territoriales du groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda à l'est de la RDC, à Kigali, ces contrats avec de grands clubs de foot font la fierté des supporters.

Une foule de supporters portant pour beaucoup le maillot d'Arsenal avec sur les manches le logo « Visit Rwanda ». Pour Benjamin, la demi-finale entre le PSG et les Gunners est une fierté pour le pays. « Visit Rwanda est promu par les deux équipes, et je pense que c'est vraiment bien et je suis très content d'être ici. Il y a tellement de potentiel avec Visit Rwanda pour le tourisme et l'hospitalité ».

Si en Europe, certains font campagne auprès des clubs pour rompre le partenariat avec Kigali et dénoncent le soutien du Rwanda au M23, ces critiques paraissent très loin pour Steve, supporter rwandais d'Arsenal. « On ne devrait pas mélanger le football et la politique. Il faut regarder au-delà de la politique et il faudrait pouvoir apprécier quand un pays africain est promu quelque part ! », dit-il.

À Kigali en tout cas, les supporters exultent suite à la victoire du PSG, d'autant que le club parisien a récemment renouvelé son partenariat avec Visit Rwanda. « Moi, je supporte le PSG, c'est très bien pour notre pays parce que ça nous aide à nous faire connaître. Beaucoup ne nous connaissent que comme l'endroit où des choses terribles se sont passées, et on montre que notre pays grandit de plus en plus et qu'on devient plus fort. »

Rendez-vous pour la finale le 31 mai, avec l'espoir pour les fans rwandais que le club partenaire de Visit Rwanda brandisse pour la première fois le trophée de la Ligue des champions.