Ile Maurice: 27 et 28 ans de prison aux suspects

Jean Dominique Bacoye et Marie Natacha Perle ont plaidé coupables de l'agression mortelle de Soochayah Mulliah, aussi connu sous le nom de Pravin, âgé de 37 ans. Le premier a été condamné à 27 ans de servitude pénale, tandis que la seconde a écopé de 28 ans de prison. Le jugement a été prononcé hier par le juge Pravin Harrah aux Assises.

Les faits remontent au 10 avril 2021. L'agression s'était produite au domicile de la victime, à L'Escalier. Le crime avait initialement été maquillé en suicide, mais l'enquête a rapidement permis de faire éclater la vérité : il s'agissait bel et bien d'un meurtre.

Une soirée bien arrosée avait réuni Pravin et ses amis chez lui. Une dispute a éclaté entre les convives. Jean Dominique Bacoye, Marie Natacha Perle et un certain Philippe ont alors décidé de tuer leur hôte. Philippe s'est rendu dans la cuisine pour récupérer une barre de fer, qu'il a remise à Bacoye. Celui-ci a enroulé la barre autour du cou de Pravin et a tiré violemment. Perle et Philippe maintenaient la victime, qui a ensuite été traînée dans la cuisine. Là, elle a été attachée à une structure métallique fixée au toit.

Pravin, en état de suffocation, a succombé à ses blessures. Après le meurtre, Philippe et Bacoye ont quitté les lieux. Natacha a dormi dans la chambre de la victime. Plus tard dans la nuit, elle aurait entendu un bruit provenant de la cuisine. Elle aurait constaté que la barre de fer s'était brisée et que le corps de Pravin était tombé au sol. Elle a néanmoins poursuivi son sommeil avant de partir au petit matin.

La dispute a été déclenchée par une scène de jalousie. Alors que Pravin et Natacha s'étaient isolés pour avoir des relations sexuelles, Bacoye et Philippe les ont rejoints, afin d'avoir également des rapports avec Natacha. Devant le refus de Pravin, les deux hommes se sont emportés.