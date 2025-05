Ile Maurice: Pas de caution pour «Ben Laden»

Une tentative de meurtre, perpétrée à Vallée-des-Prêtres, a mené à l'arrestation de Mohammad Dilchad Ben Delbar, dont le sobriquet est Ben Laden. Ce dernier, âgé de 47 ans, et habitant de la localité, s'est rendu à la police, mardi, en compagnie d'un de ses deux avocats, Me Anas Sakhawoth. L'autre est Me Nilkhant Dulloo.

Le suspect a été placé en détention aux Casernes centrales et a comparu devant le tribunal de Port-Louis, hier, sous une accusation provisoire de tentative de meurtre et possession d'engin explosif. La police a objecté à sa remise en liberté et il a été reconduit en cellule policière.

Les faits remontent au vendredi 2 mai. Vers 16 h 45, un jeune éleveur de 24 ans se trouvait chez lui lorsqu'il a entendu du bruit à l'extérieur. À sa sortie, il a aperçu plusieurs membres de la famille Delbar ayant une discussion animée avec son ami Rakesh Gorayah, aussi connu comme Poul. Alors qu'il tentait de calmer les esprits, Dilchad Delbar serait apparu subitement derrière Poul avec un couteau d'environ 75 cm en main et aurait porté plusieurs coups à ce dernier sur différentes parties de son corps, tout en proférant des menaces de mort. Ben Laden a ensuite pris la fuite. Le jeune homme a transporté son ami blessé à l'hôpital. Poul saignait abondamment et a dû subir une intervention chirurgicale dans la nuit.

L'affaire a pris une tournure encore plus inquiétante mardi, lorsque des policiers de la Criminal Investigation Division (CID) de la Metropolitan North, assistés par plusieurs unités spécialisées dont la Bomb Squad, ont effectué une perquisition au domicile de l'accusé et dans un atelier situé non loin. Cette opération a été menée en vertu de mandats signés par la cour de Port-Louis et supervisée par le surintendant de police Behary.

Au cours de cette fouille, les enquêteurs ont saisi 11 couteaux de boucher de différentes marques et dimensions ; deux fusils, un de calibre 12 mm (Fauster Stephano) et un de calibre 30.06 mm (Parker-Hale) ; 24 cartouches de chevrotine et 25 cartouches de calibre 30.06 mm ; un engin de forme conique, long d'environ 20 cm, enveloppé de ruban adhésif rouge, muni d'une mèche - suspecté d'être un explosif improvisé. Bien que Ben Laden soit légalement détenteur des deux fusils, il a reçu un avertissement formel pour possession d'engin explosif. Tous les objets saisis ont été transférés au bureau de la CID pour les besoins de l'enquête.

Dilchad Delbar n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. Il est déjà fiché pour possession de marchandises prohibées. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de cette agression violente, ainsi que la nature de l'engin retrouvé.

Deux proches de Ben Laden avaient rapporté un cas d'indecent act et un vol, vendredi. Le premier cas concerne une adolescente de 14 ans, qui affirme avoir été la cible de gestes obscènes à plusieurs reprises de la part de Rakesh Gorayah. Poul aurait baissé son pantalon et lui aurait montré ses parties intimes. Elle se trouvait devant sa résidence à Vallée-des-Prêtres lorsque l'incident s'est produit. Poul aurait par la suite quitté les lieux en voiture. Elle indique que ce comportement s'est répété à plusieurs reprises au cours de la semaine, la laissant profondément choquée, humiliée et affectée psychologiquement.

La seconde plainte concerne un vol avec effraction. Une autre proche de Ben Laden a rapporté que, le même jour, entre 17 h 30 et 19 h 10, des individus non identifiés se sont introduits chez elle en brisant une vitre, emportant avec eux un enregistreur vidéo.