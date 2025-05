Sénégal: Le chef de l'État appelle à poursuivre la restructuration et le financement des entreprises de presse

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé au gouvernement de poursuivre les mesures de restructuration et de financement du secteur de la presse, rapporte le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.

"Le secteur de la presse occupe une place primordiale dans la vie de la nation. Ainsi, le président de la République a demandé au gouvernement d'accentuer les concertations avec [ses] acteurs [afin] de mieux accompagner et de soutenir davantage sa professionnalisation et sa transformation", est-il écrit dans le communiqué publié après la réunion hebdomadaire du gouvernement.

Bassirou Diomaye Faye veut que la "transformation" de la presse soit "à la hauteur du rayonnement démocratique du Sénégal, dans le respect du régime de liberté encadré par les lois et règlements en vigueur".

Samedi dernier, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) a octroyé une subvention de 384 millions de francs CFA à 12 entreprises de presse privées.

Il s'agit de "subventions de 75 %, qui sont prises en charge par l'ADEPME", le restant, 25 %, étant à la charge des entreprises bénéficiaires, a expliqué la directrice générale de ladite agence publique, Marie Rose Faye.

"Un cadre rénové de financement des entreprises de presse publiques"



Lors du Conseil des ministres, le président de la République a évoqué "la nécessité de poursuivre les efforts de soutien à la restructuration et au financement des entreprises de presse", en tenant compte du "développement fulgurant du numérique et de l'intelligence artificielle, avec la nécessaire régulation des réseaux sociaux", rapporte le communiqué gouvernemental.

"Dans une dynamique de co-construction d'un modèle économique viable pour une presse libre, professionnelle et responsable, il a demandé au ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique d'examiner [...] les recommandations et propositions des organisations d'acteurs des médias concernant le code de la presse et la transformation systémique et durable du secteur", ajoute la même source.

Selon elle, cette recommandation du chef de l'État doit être mise en oeuvre "en relation avec les autorités de régulation", à savoir le Conseil national de régulation de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes, sur la base d"'un agenda consensuel".

Le président de la République "a demandé au Premier ministre, au ministre chargé de la Communication et [à celui] des Finances et du Budget de définir un cadre rénové de financement et de suivi de l'exécution des plans de développement des entreprises de presse publiques".

Il s'agit, selon le communiqué du Conseil des ministres, de la RTS, de la SSPP Le Soleil, de la SN APS et de TDS SA.