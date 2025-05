Soudan: Le pays renouvelle son appel à la communauté internationale à désigner les Forces de soutien rapide comme une « organisation terroriste »

Le gouvernement soudanais a appelé la communauté internationale à désigner la milice des Forces de Soutien Rapide -FSR comme une « organisation terroriste » et à désigner les parties étrangères qui la soutiennent comme des « États sponsors du terrorisme ». Il a également salué les déclarations condamnant les attaques suicides de drones menées par FSR contre des installations vitales dans plusieurs villes soudanaises.

Le ministre soudanais de la Culture et de l'Information, Khaled Al-Eaysir porte-parole officiel du gouvernement soudanais a déclaré dans un communiqué officiel que le gouvernement « apprécie la publication du communiqué de l'Union européenne, qui condamne fermement l'utilisation par la milice de soutien rapide d'avions suicides et de drones stratégiques pour lancer des attaques contre des installations et infrastructures vitales dans plusieurs villes soudanaises. » .

Il a poursuivi : « Nous réitérons la nécessité de désigner cette milice comme une organisation terroriste, tout en appelant à la désignation des entités internationales mentionnées dans la déclaration de l'Union européenne comme des États soutenant le terrorisme. »

Le ministre a appelé à la poursuite des experts étrangers impliqués dans l'exploitation de systèmes de drones, conformément aux lois américaines, européennes et internationales, et au soutien et aux fournitures fournis par ces entités, dirigées par les Émirats arabes unis, à une milice qui a commis des crimes contre l'humanité et un génocide au Soudan, coûtant la vie à des dizaines de milliers de personnes innocentes, dont des personnes âgées, des femmes et des enfants, selon le communiqué.

Le ministre soudanais de l'Information a exprimé l'appréciation de son pays pour toutes les déclarations précédemment publiées par nos frères des pays voisins, et par nos amis de la région et du monde.