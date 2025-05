Soudan: Porte-parole des forces armées - Nous menons notre bataille et nous sommes certains de la victoire

Le porte-parole officiel des forces armées le brigadier Nabil Abdallah a réitéré la cohésion des forces armées et du peuple soudanais et la confiance dans la victoire décisive dans la guerre de dignité que mène le pays, si Dieu le veut.

« Nous, au Soudan, et les forces armées, sommes pleinement convaincus de gagner cette guerre, que nous considérons comme une atteinte à notre dignité nationale. Nous la considérons comme une guerre existentielle, au nom de la stabilité du Soudan et pour que nos générations futures puissent jouir d'une patrie unique, unie et forte. Si Dieu le veut, l'histoire retiendra cette étape importante de notre histoire nationale, celle d'une nation qui a refusé de s'incliner avec fierté et dignité, a affronté toutes les difficultés et tous les défis et a gagné grace a Dieu», a-t-il déclaré mercredi dans des déclarations aux médias.

Nabil a ajouté : « Nos forces armées vont bien, tout comme notre peuple soudanais. Notre volonté et notre détermination resteront inébranlables et ne seront jamais brisées, quoi qu'ils en pensent. »

Le brigadier a dénoncé les puissances étrangères et les mains derrière la milice terroriste et leurs tentatives désespérées de subjuguer le peuple soudanais, ajoutant : « Ils pensent que nous sommes un pays pauvre et une nation qui peut être subjuguée afin de pouvoir la monopoliser pour atteindre leurs objectifs au Soudan, mais cela n'arrivera jamais »

Il a ajouté : « Nous confirmerons au monde, à notre environnement arabe, régional et international, que nous sommes une nation fière et forte, une nation dont la volonté est inébranlable et dont les fils n'abandonneront rien au détriment de leur dignité et de leur fierté nationale. »

Il a conclu sa déclaration en réaffirmant l'inéluctabilité de la victoire des forces armées et du peuple soudanais, quoi qu'en disent les ennemis, déclarant : « Nous allons bien, et les forces armées vont bien. Nous gérons notre bataille et notre guerre, et nous sommes certains que la victoire viendra inévitablement, quelles que soient les sommes d'argent suspectes dépensées, et quelles que soient les sommes dépensées par les Émirats (ils les dépenseront et le regretteront ensuite), et ils seront alors vaincus, et le Soudan donnera un meilleur exemple de bravoure, de sacrifice et de rédemption. »