Sénégal: lliman Ndiaye sur ses débuts avec Everton - «Je suis venu ici avec un peu plus de hargne»

Revenu en Angleterre avec Everton après une expérience mitigée à l'Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye a retrouvé des sensations. Dans un entretien accordé à Talents d'Afrique, le milieu offensif sénégalais est revenu sur sa saison et ses progrès.

« Je suis venu ici avec un peu plus de hargne, parce qu'après la saison passée que j'ai eue, ce n'était pas vraiment l'Iliman que les gens connaissent. Je ne sais pas comment expliquer, juste que ça ne marchait plus ici », confie-t-il. Malgré une blessure en cours de saison, l'ancien joueur de Sheffield United a su se relancer avec les Toffees. Auteur de 8 buts en championnat, il a été l'un des éléments clés du maintien d'Everton en Premier League.

« Mon premier but en Premier League, contre Leicester, je pense que ça a été un petit tournant pour moi, pour avoir un peu plus de confiance. Puis après, il y a eu le but contre Manchester City », explique-t-il.

En marquant contre les grosses équipes, Iliman a repris confiance. Il a aussi trouvé ses repères sur le terrain, notamment sur le côté gauche, un poste où il se sent désormais plus à l'aise. « Quand tu joues contre des grosses équipes, tu veux montrer, tu veux tout donner. Après, j'ai commencé à enchaîner quelques autres buts. Ça a aidé l'équipe, pour remonter en haut du tableau et pour rester en Premier League.

En tant que joueur offensif, tu dois être à l'aise. Tu dois savoir jouer n'importe où en offensif, que ce soit à gauche, à droite ou au milieu du terrain. J'ai toujours évolué en numéro 10, ou avec deux attaquants, ou un peu plus en retrait des attaquants, faux le neuf. Mais moi, je commence à prendre beaucoup de repères sur le côté gauche. Ça devient plus facile. Je suis à l'aise. Je commence à être un peu plus à l'aise sur le côté gauche », ajoute-t-il.