Sud-Soudan: L'armée démantèle l'opposition en attaquant ses bastions

Au Soudan du Sud, l'armée continue ses bombardements aériens sur les bastions d'opposition, n'épargnant pas les civils. Samedi 3 mai, c'est l'hôpital de Médecins sans frontières à Old Fangak, dans le nord du Jonglei, qui a été pris pour cible.

Dimanche, la ville de New Fangak, plus au nord, où une bombe a atterri « à 50 mètres d'une base d'ONG » selon le South Sudan NGO Forum. Et ce mardi et mercredi, l'aviation sud-soudanaise soutenue par l'armée ougandaise a bombardé cette fois des éleveurs armés du comté de Mayom, dans l'État d'Unité, faisant une dizaine de morts. Une stratégie qui sert un objectif politique : la neutralisation des forces d'opposition.

Pour le chercheur Daniel Akech Thiong de l'International Crisis Group, il semble clair que le président Salva Kiir souhaite « démanteler plusieurs éléments du SPLM-IO », le mouvement pour la libération du peuple du Soudan en opposition, parti de Riek Machar. Et tout cela sans que les garants de l'accord de paix de 2018 ne parviennent à endiguer cette stratégie

Pourtant, le gouvernement sud-soudanais affirme toujours souhaiter mettre en oeuvre cet accord, qui prévoit un partage précis du pouvoir. Mais force est de constater que nombre de postes alloués à l'opposition par le pacte sont aujourd'hui aux mains de fidèles du président.

Les bastions de Riek Machar attaqués

Derniers changements en date : pendant la visite de l'Union africaine ce lundi 5 mai, des décrets présidentiels ont annoncé le limogeage de commissaires de comtés d'opposition et leur remplacement par des membres du parti de Salva Kiir, le SPLM.

En résidence surveillée depuis plus d'un mois, les bastions de Riek Machar subissent des attaques militaires, un peu partout dans le pays. Et son parti est miné de divisions internes. « En remplaçant Riek Machar à la tête du SPLM-IO », explique Daniel Akech Thiong, « le président démantèle non seulement l'opposition, mais aussi l'accord de paix de 2018. »