Congo-Kinshasa: La société civile se réjouit de la baisse des cas de criminalité à Lubumbashi (Haut-Katanga)

Le groupe thématique Gouvernance sécuritaire et paix de la société civile du Haut-Katanga s'est réjoui, mercredi 7 mai, de la diminution des cas d'insécurité dans les villes de Likasi et de Lubumbashi. D'après la police, cette embellie sécuritaire est notamment le fruit de la collaboration entre les civils et la police, mais aussi des bouclages ciblés organisés dans le cadre de l'opération Ndombo, lancée récemment par le vice-Premier ministre de l'Intérieur dans la ville de Lubumbashi.

Les villes de Lubumbashi et Likasi étaient autrefois le théâtre de nombreux crimes, tels que des vols à main armée, des viols et des tueries.

D'après la société civile, la courbe de l'insécurité est en baisse depuis un certain temps. Bertin Tshoz, responsable du groupe thématique Gouvernance sécuritaire et paix, estime que : « les enquêtes de notre structure révèlent qu'il y a aujourd'hui une amélioration du niveau sécuritaire. Nous constatons les efforts fournis par les autorités et nous en sommes très fiers. »

Il ajoute : « On enregistrait auparavant 15 à 20 cas par jour, mais aujourd'hui, ce chiffre est descendu à 2 ou 3 cas. Que la population continue à collaborer avec les services de sécurité afin que cette paix soit pérennisée. »

Selon le porte-parole de la police du Haut-Katanga, le major Charles Esperanto Bin Lwamba, cette baisse de la criminalité est notamment due aux dénonciations faites par la population, permettant ainsi à la police d'organiser des bouclages ciblés dans certains quartiers. Cette stratégie a conduit à l'arrestation de nombreux malfrats, qui ont ensuite été déférés devant la justice, tandis que d'autres ont pris la fuite, se sentant acculés.