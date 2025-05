Cote d'Ivoire: Foire commerciale et culturelle des marchés d'Abidjan - La lutte contre la cherté de la vie au coeur de la 2e édition

Lutter contre la cherté de la vie en facilitant l'accès aux produits locaux à des prix compétitifs. Tel est le but de la deuxième édition de la Foire commerciale et culturelle des marchés d'Abidjan qui va se tenir les 13, 14 et 15 juin 2025, à Abidjan. Précisément à Yopougon Sable, au Parking Sangel.

Organisée par Max Prestations en partenariat avec Sangel Côte d'Ivoire, cette foire réunira plus de 1 000 visiteurs par jour, incluant professionnels, entrepreneurs et grand public. Elle offrira une plateforme pour la promotion des produits locaux avec des expositions, des animations culturelles, des formations et des échanges enrichissants entre les participants.

Selon l'initiatrice, Godo Eva, cet événement réunira les acteurs clés évoluant dans les domaines de l'agro-alimentaire, des arts et de la culture, et de l'industrie.

« C'est également un rendez-vous d'exposition qui valorise nos produits locaux ; rend accessibles les produits de grande consommation ; valorise nos entrepreneurs locaux, nos richesses culturelles ivoiriennes ; favorise les échanges commerciaux uniques des promotions, des déstockages, des soldes », a expliqué l'initiatrice.

Elle a également ajouté qu'il sera décerné des Prix au meilleur produit local et au plus jeune entrepreneur local.