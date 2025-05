Les travaux de la 16e Assemblée générale ordinaire du Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle (Rafpro) ont pris fin le 2 mai 2025, à Brazzaville Congo.

Selon une note d'information du service de communication, au sortir de cette rencontre, deux importantes activités ont été retenues dans l'agenda des Directeurs généraux et du Secrétaire exécutif des institutions et fonds membres du Rafpro.

Le premier porte sur l'atelier régional sur l'intelligence artificielle, prévu en novembre 2025. Le second concerne la 17e Assemblée générale ordinaire du Réseau qui aura lieu très prochainement au Sénégal.

Dans son discours de clôture, le Président du Rafpro, Philippe N'Dri, par ailleurs Secrétaire général du Fonds de développement de la formation professionnelle, (Fdfp) a traduit sa reconnaissance à ses pairs et autres experts points focaux qui, pendant les trois journées de travaux, ont parcouru avec méthode et lucidité, les points inscrits à l'ordre du jour en confrontant leurs idées, en affinant leurs stratégies, en proposant des améliorations et en adoptant les instruments décisifs pour l'avenir du Réseau.

« A l'heure du bilan, a-t-il remarquer, il n'est pas excessif de dire que les fruits ont bel et bien tenu la promesse des fleurs ». Il a également invité les pays membres à continuer à croire en cette « noble organisation » et de la porter avec « foi et persévérance, toujours plus haut dans le firmament de sa mission ». Celle de promouvoir la formation professionnelle comme, levier stratégique de compétitivité des entreprises, de création d'emplois et de dignité pour la jeunesse africaine.

La cérémonie a enregistré trois motions de remerciements adressées respectivement au Président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, Hugues Nguolondele, ministre de la Jeunesse et des sports, de l'Éducation civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi au président du Comité de gestion, au Directeur général et à l'ensemble du personnel du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage (Fonea)-Congo. Les membres du Rafpro se séparent donc avec une conviction renforcée ; à savoir que leur Réseau, plus que jamais, incarne une réponse crédible et structurée aux défis de la formation professionnelle et de l'emploi en Afrique.