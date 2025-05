A travers cet événement lancé le 6 mai, au Parc des expositions, la Côte d'Ivoire réaffirme son ambition de faire du numérique un levier de sa croissance économique.

C'est une grande première ! Le Marché des solutions spatiales (Mass) a ouvert ses portes le 6 mai 2025, au Parc des expositions à Abidjan - Port-Bouët. Avec pour thème : « Les solutions spatiales pour le développement socio-économique de l'Afrique », cet événement qui se tient les 6, 7 et 8 juin 2015, envisage de faire de la Côte d'Ivoire et principalement d'Abidjan « un Hub des solutions spatiales en Afrique », selon le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara.

Il n'a pas manqué de relever que les solutions spatiales comportent des enjeux liés « à la souveraineté, la défense, la sécurité et à bien d'autres domaines (...) Les solutions spatiales permettent aussi de protéger nos frontières, améliorer notre gouvernance (...) ».

Aussi, le premier responsable de la défense ivoirienne a indiqué aux organisateurs, participants et aux visiteurs que « le Président de la République, Alassane Ouattara, attache une importance capitale à l'essor du numérique, qui est un véritable levier de la croissance et du développement de la Côte d'Ivoire. L'événement rassemble experts, institutions, entreprises et décideurs pour explorer le rôle stratégique des technologies spatiales dans la transformation du monde ».

Kalil Ibrahim Konaté, ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, s'est félicité de l'organisation de ce marché qui est en parfaite cohérence avec la vision du Chef de l'Etat faisant du numérique l'une des clefs de voûte de sa gouvernance.

Les ministres Adama Diawara de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ; Souleymane Diarrassouba du Commerce et de l'Industrie, ont souligné l'engagement de la Côte d'Ivoire dans le numérique et les solutions spatiales déjà au coeur de l'action gouvernementale depuis l'avènement, à la magistrature suprême du Président Alassane Ouattara. Ils ont surtout dévoilé les espoirs que la Côte d'Ivoire nourrit de faire aussi des solutions spatiales un vivier d'emplois pour la jeunesse ivoirienne déjà outillée dans l'utilisation des applications et autres mécanismes dédiés.

Dr. Tidiane Ouattara, président du Conseil de l'Agence spatiale africaine (Afsa), en véritable expert des solutions spatiales, a expliqué que « le revenu net du Spatial représentera 22 milliards de dollars en 2026 ».

Les organisateurs sont unanimes que le Mass répond à des défis du quotidien au-delà de la conquête spatiale.

Trois jours durant, les exposants venus de plusieurs pays présenteront aux visiteurs les solutions et autres innovations dans le domaine des solutions spatiales.