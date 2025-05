Sénégal: Keur Massar - Cinquante jeunes formés en leadership, à l'entreprenariat social et à la création de projets

Keur Massar — Cinquante jeunes de Keur Massar, un département de la banlieue de Dakar, participent à une formation de trois jours, en leadership transformationnel, à l'entreprenariat social et au développement de projets, ouverte mercredi, à l'initiative de l'ONG "Senegal next generation of leaders" (SENEGEL) ou nouvelle génération de Sénégalais leaders.

"Nous sommes à 50 jeunes pour Keur Massar dans le cadre d'un programme d'équité sociale pour pouvoir identifier des jeunes entrepreneurs, des acteurs ou innovateurs sociaux afin de mieux les encadrer grâce à un accompagnement à travers la formation et l'apprentissage autonome", a expliqué l'administrateur général de l'organisation, Pape Samb.

S'exprimant en marge du démarrage de cette session de formation, il a assuré que son organisation, dans le cadre des programmes, forme des facilitateurs en insertion professionnelle et en création d'entreprises, au Sénégal et dans plusieurs pays d'Afrique.

Après Mbour et Keur Massar, la structure va organiser des formations pour des jeunes de Thiès, Saint-Louis, Kaolack, pour ensuite terminer par Dakar, avec l'appui de ses partenaires.

Pape Samb a aussi assuré que SENEGEL est une académie qui accompagne les jeunes dans la formation, la création d'entreprises et l'insertion professionnelle. Elle intervient dans la formalisations des sans-métiers et les industries créatives.

Sur la question de la forte demande d'emploi au Sénégal, il a estimé que l'Etat ne crée pas d'emplois mais, traduit des innovations vers des politiques publiques (...)?

"Il faut créer un écosystème d'acteurs publics, privés, sociaux", a-t-il relevé au niveau de l'Ong. Il s'agit, de "développer et former des facilitateurs en insertion professionnelle qui vont évaluer les compétences et les besoins des jeunes pour leur meilleure insertion professionnelle".