Sénégal: Des agents des services de l'environnement formés à l'utilisation d'équipements technologiques

Thiès — Une vingtaine d'agents des services du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique ont été formés sur le pilotage de drones et l'utilisation d'autres équipements technologiques de géolocalisation et de cartographie, a appris l'APS, mercredi, des initiateurs de la formation.

Cette formation qui a démarré depuis une semaine, va prendre fin ce samedi. Elle est organisée par le Projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal (SENRM), avant la mise à la disposition des agents des services du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, de nouveaux équipements acquis récemment.

Il s'agit de la Direction des Eaux et Forêts, de la Direction de la Réglementation, de la Direction des Parcs nationaux et de la cellule de communication du ministère de l'Environnement.

La formation allie théorie et pratique, afin de leur donner "le maximum de connaissances leur permettant de s'approprier ces outils", a expliqué Ndèye Coura Mbaye Diop, coordinatrice du SENRM, lors d'un exercice de pilotage de drones sur le site de Mbour 4, à la sortie de Thiès.

Les membres de cette première cohorte d'agents vont démultiplier à leur tour, en tant que formateurs, le savoir-faire acquis pendant cette session, dans leurs services respectifs.

Les modules dispensés portent sur la planification des missions de collecte de données, le traitement et la gestion de ces données collectées. Une maîtrise de la conduite des drones, du mode d'emploi des équipements audiovisuels, des GPS différentiels et de logiciels de cartographie, est d'une grande utilité dans ces trois phases, en ce qu'elle facilite la tâche aux agents, selon le lieutenant-colonel Mamadou Moustapha Sarr de la Direction des Eaux, Forêts, Chasse et Conservation des sols.

L'utilisation des technologies occupe une place importante dans la vision Sénégal 2050, a noté la responsable du projet.

Cela, a poussé SENRM à acquérir un important lot d'équipements qui pourront être utilisés dans le suivi des forêts, en proie à la déforestation, aux feux de brousse. Ils peuvent servir à la lutte contre le braconnage dans les parcs nationaux ou pour le suivi du reboisement, entre autres.

Le projet a acquis un lot de matériel pour un montant de 420 millions de FCFA sur la base de l'expression de besoins des services bénéficiaires.

Auparavant, le ministère avait acquis au mois de mars du matériel informatique, des équipements individuels, des ordinateurs, des outils de mesure, pour un montant de 830 millions de FCFA. Soit une valeur globale de 1,250 milliard de FCFA, selon Mme Diop.

"Nous cherchons à renforcer les capacités des services du ministère de l'Environnement pour une meilleure protection et une meilleure gestion des ressources naturelles", a-t-elle dit.

"Ces drones nous permettent d'avoir des images de haute résolution que les satellites ne nous permettent pas d'obtenir", a dit le lieutenant-colonel Mamadou Moustapha Sarr.

Selon le lieutenant Bounama Sawaré, du Bureau aménagement de la direction des Parcs nationaux, un des participants, l'utilisation des technologies dans la surveillance faisait partie des recommandations formulées par l'UNESCO, suite au retrait en 2024 du Parc national du Niokolo-Koba de la liste du patrimoine mondial en péril.

Des outils comme les drones permettent de voir ce qui se passe dans les zones inaccessibles du parc national vaste de 913.000 hectares.

Grâce aux cameras trap, par exemple, les services forestiers ont une idée sur la présence de certaines espèces qui y étaient menacées d'extinction, comme les lions et les éléphants, a-t-il dit.

Financé par le gouvernement du Sénégal, avec l'appui de la Banque mondiale, le projet SENRM qui a démarré en 2022 pour six ans, intervient dans les régions de Kaffrine, de Tambacounda, de Kédougou, de Kolda et de Sédhiou.