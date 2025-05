Tunisie: Tunisian Talents United - Mounir Beltaifa appelle à l'unité pour valoriser les talents tunisiens à l'international

L'organisation Tunisian Talents United (TTU) a annoncé l'élection de son nouveau Président, Mounir Beltaifa, un fervent défenseur du leadership éthique, du développement durable et de l'autonomisation des talents tunisiens dans le monde entier.

Dans sa première déclaration officielle, M. Beltaifa a réaffirmé la mission de TTU : connecter, inspirer et mobiliser les talents tunisiens, tant en Tunisie qu'à l'étranger, afin de bâtir un avenir plus solide, plus vert et plus inclusif pour le pays, en accord avec les valeurs, la vision et la mission de l'organisation.

« Je suis profondément honoré d'avoir été élu Président de TTU, à la tête d'une équipe exécutive engagée et déterminée », a-t-il déclaré. « La Tunisie ne puise pas ses ressources les plus précieuses dans son sous-sol, mais dans ses citoyens : un capital humain éduqué, résilient et connecté au monde, fruit d'années d'investissement de l'État et des familles. »

Reconnaissant les défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels la Tunisie fait face dans un contexte mondial incertain, le nouveau Président y voit également une opportunité.

« Oui, de nombreux talents tunisiens ont quitté le pays pour évoluer, apprendre et réussir ailleurs. Si cela est parfois perçu comme une perte, TTU y voit une opportunité à long terme : ces talents restent attachés à leur famille et à leur pays, et leur réussite finit par rejaillir sur la Tunisie. La fuite des cerveaux peut devenir un retour de richesses humaines. »

Sous sa présidence, TTU renforcera la collaboration entre les talents tunisiens à l'échelle mondiale, en mettant l'accent sur le mentorat, le coaching des jeunes talents et des entrepreneurs, et en favorisant leur contribution dans des secteurs clés : éducation, agriculture, santé, énergie, technologie et finance. L'organisation repose sur un modèle de leadership éthique, de clarté stratégique et d'impact collectif.

« Nous devons élaborer une feuille de route qui inspire confiance, attire des investissements et favorise des partenariats intergénérationnels et internationaux », a-t-il souligné. Aux côtés de la vice-présidente nouvellement élue, Dr Nihel Chabrak, ils ont ajouté : « Le futur que nous voulons est vert, inclusif et durable et les Tunisiens ont tout ce qu'il faut pour y contribuer activement. »

En conclusion, M. Beltaifa a lancé un appel à l'action : « Le moment est venu de nous rassembler. Que nous soyons en Tunisie ou ailleurs, unissons nos efforts pour faire rayonner la Tunisie - économiquement, socialement et écologiquement. »