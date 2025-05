Congo-Brazzaville: Basketball - Poursuite des championnats de Brazzaville

La 14e journée des championnats départementaux de Brazzaville vont se disputer les 10 et 11 mai dans les différentes installations de la ville capitale.

Au menu de la Conférence B :

Honey B affronte les Diables noirs chez les cadets et juniors au Square De Gaulle. Inter recevra dans les deux catégories Liber à l'Ecole militaire préparatoire Général Leclerc (EMPGL). Chez les seniors dames, ECB affrontera l'Inter2 avant BEAC-Inter1 au gymnase d'Ornano. Chez les seniors hommes, Cara recevra l'AS Thomas et Liber B accueillera AVR au gymnase Maxime- Matsima

Conférence A :

Au stade d'AVR, AVR croisera GM en cadets et juniors A Don Bosco BCM jouera contre BC Concorde chez les cadets et BCM - AS Otoho chez les juniors.

Le 11 mai chez les cadets, Arise AC affrontera Cara avant ANBC2-BEAC et ANBC1-Honey en seniors hommes 2 au gymnase Etienne-Mongha. Au gymnase d'Ornano chez les seniors dames, Liber jouera contre ANBC et Brazza basket affrontera DNBB.

Conférence B

Chez les cadets, ECB2 recevra ECB1 et ANBC croisera Patronage chez les juniors à EMPGL.

Conférence A

Chez les cadets, As Grandeur affrontera l'Etoile du Congo avant Cara-Etoile du Congo chez les juniors au stade d'AVR. Chez les seniors hommes 2, RCO- croisera ECB puis RBC sera aux prises à GM avant BCM-Inter en seniors hommes 1 et Otohô-Etoile au gymnase Maxime-Matsima. Au Square De Gaulle chez les cadets, RBC-Mega CJS (cadets) et RBC-BEAC (juniors). En match en retard de la phase aller GM affrontera BCM en juniors à Don Bosco.

Notons que lors de la 13e journée chez les cadets en conférence A, Cara s'est incliné devant BCM 52-72. Etoile du Congo a pris le meilleur devant BC Concorde 79-75 et Arise A a été battue par Otohô 28-85. Conférence B, ECB2 s'est inclinée devant Inter 25-69. Liber a battu Honey 36-34. Mega CJS a dominé DNBB 35-31 puis ECB1 a pris le dessus sur RBC 56-33.

Chez les juniors

Conférence A, GM a dominé Cara 69-42. AVR s'est incliné devant Otohô 45-51 et Etoile a battu BCM 65-62.

Conférence B, Patronage s'est incliné devant Inter 49-65. Honey l'emporte devant Liber 83-58. DNBB a dominé BEAC 60-30 et ANBC s'est inclinée devant RCB 52-58.

Chez les dames poule unique, BEAC s'est inclinée devant Inter2 36-41 et Inter 1 a eu raison de Brazza basket 62-35. Liber a courbé l'échine devant DNBB 14-65 et ANBC a dominé ECB 51-41.

Seniors hommes D1(Poule unique), DNBB s'est incliné devant Liber 55-57. Inter a dominé AS Thomas 80-39. Otohô s'est imposée devant Cara 59-48 et Etoile du Congo a dominé BCM 76-63.

Seniors hommes D2, RCO a dominé ANBC2 57-41. BEAC a gagné RBC 63-59. ANBC 1 a pris le meilleur sur GM 67-57 puis ECB s'est inclinée devant Honey 54-62.