Congo-Brazzaville: Education - Ouverture du symposium international sur la petite enfance à Brazzaville

Les travaux du symposium sur l'éducation de la petite enfance (EPE) ont été lancés, le 7 mai à Brazzaville, par le ministre congolais de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou. Les participants vont envisager des politiques efficaces pour élargir l'accès à des services d'éducation et de formation de qualité pour les jeunes.

Le colloque international dédié à l'éducation de la petite enfance a réuni une centaine de participants, dont les représentants de divers secteurs (éducation, santé, protection sociale, secteur privé, etc.), les experts, les enseignants, les partenaires au développement, ainsi que les délégués des communautés locales, d'acteurs du secteur privé, d'organisations non gouvernementales et d'autres acteurs de l'éducation. Des délégués d'au moins dix pays africains sont également présents, notamment le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, le Kenya, la République démocratique du Congo, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et le Tchad.

Dans un contexte de dégradation du réseau préscolaire public, un renforcement de la politique nationale de développement intégré de la petite enfance permet d'assurer un accès équitable à une EPE de qualité et aider les enfants à réaliser leur potentiel. Durant les deux jours des travaux, les participants vont tenter de définir les meilleures pratiques pour le développement d'une EPE de qualité, en s'appuyant sur les expériences d'autres pays qui ont réussi à accélérer les résultats dans ce domaine.

L'accent sera mis sur l'élargissement de l'accès à des services d'éducation et de formation de qualité, les normes minimales pour garantir des expériences d'apprentissage en petite enfance de qualité, les aspects critiques à prendre en compte pour la pédagogie et les programmes d'études...

Cette rencontre devrait permettre au Congo de revisiter son modèle d'EPE, avec le soutien de la Banque mondiale. « Avec une addition au budget de plus de 94 millions de dollars sur cinq années, le Programme de transformation du secteur de l'éducation pour de meilleurs résultats(Trésor) a pour principal objectif d'améliorer l'accès à une éducation de base de qualité et de renforcer les systèmes de gestion du secteur de l'éducation. Pour la petite enfance, le programme Trésor favorisera l'expansion de l'offre, l'amélioration de la participation dans les zones défavorisées et le renforcement de la qualité dans tout le système », a assuré la représentante résidente de la Banque mondiale, Louise Pierrette Mvono.

Dotée d'une politique nationale dans ce domaine, la République du Congo entend profiter de ce symposium pour accélérer la mise en oeuvre des réformes visant à garantir l'accès de milliers de jeunes enfants à une éducation de qualité.