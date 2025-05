Sénégal: À huis clos sous la voûte de la Chapelle Sixtine - Les Cardinaux en conclave pour élire le 267ème Pape

Dans une homélie empreinte de gravité, le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du Collège des cardinaux, a rappelé l'importance cruciale de la messe Pro Eligendo Romano Pontefice, célébrée hier matin en la basilique Saint-Pierre.

Cette messe solennelle est célébrée juste avant le début du conclave, lorsque le Siège apostolique est vacant, c'est-à-dire après la mort ou la renonciation d'un Pape. Elle a pour but de confier à Dieu, par l'intercession de l'Esprit-Saint, le processus d'élection du nouveau Souverain Pontife.

« Nous sommes ici pour invoquer l'aide de l'Esprit-Saint, pour implorer sa lumière et sa force », a déclaré le cardinal Re, insistant sur la nécessité de discerner avec justesse, celui qui deviendra le prochain Souverain Pontife. Un choix qui, selon lui, doit répondre aux besoins pressants d'une Église confrontée à un monde « complexe » et en mutation rapide.

Dans un contexte de bouleversements sociétaux, d'avancées scientifiques fulgurantes et de perte de repères spirituels, le doyen a souligné l'attente immense placée en l'Église, notamment en ce qui concerne la défense des valeurs fondamentales de la dignité humaine et de la spiritualité. Des valeurs, a-t-il averti, « sans lesquelles la coexistence humaine ne pourra ni s'améliorer ni garantir un avenir aux générations futures ».

En filigrane, un voeu fort : que l'Esprit-Saint guide le conclave vers un Pape capable non seulement de gouverner l'Église universelle, mais aussi d'éveiller « les consciences de tous » et de mobiliser « les énergies morales et spirituelles » dans un monde qui « tend à oublier Dieu ».

Hier dans l'après-midi, les portes de la Chapelle Sixtine se sont refermées sur les cardinaux électeurs. L'Église catholique entre ainsi dans un moment décisif de son histoire.

Les 133 cardinaux-électeurs exprimeront leur vote dans cette chapelle où, comme le dit la Constitution apostolique Universi dominici gregis, «tout concourt à nourrir la conscience de la présence de Dieu, devant lequel chacun devra un jour se présenter pour être jugé». Dans le Triptyque romain, a évoqué le cardinal Re, le Pape Jean-Paul II souhaitait que, au moment de la grande décision à travers le vote, l'image imposante de Jésus Juge rappelle à chacun la grandeur de la responsabilité de remettre les "clés suprêmes" entre de bonnes mains

Les coulisses du conclave

L'heure est solennelle. Près de 1,4 milliard de catholiques dans le monde retiennent leur souffle : l'Église s'apprête à désigner le successeur du Pape François. Avec le début du conclave hier après-midi, ce sont 133 cardinaux de moins de 80 ans, issus des cinq continents, représentant 70 pays, qui se réunissent pour élire le 267ème successeur de Saint Pierre, dans un rituel immuable, riche en symboles et en silences. À l'origine, 135 cardinaux électeurs étaient éligibles, mais deux d'entre eux -- l'Espagnol Antonio Cañizares Llovera et le Kényan John Njue -- n'y participent pas pour des raisons de santé.

Depuis 1978, aucune élection pontificale n'a dépassé trois jours. Les précédents offrent un éclairage éloquent : Benoît XV, élu en 1914 après dix scrutins ; Pie XII en 1939, après trois seulement ; Jean XXIII en 1958 après douze tours ; Paul VI en 1963 au sixième tour. Plus récemment, Benoît XVI fut élu dès le quatrième scrutin, en 2005, et François au cinquième, en 2013. Tout laisse à penser que les actuels princes de l'Église souhaitent eux aussi aller vite, évitant ainsi d'exposer au grand jour les éventuelles fractures internes.

Une mécanique millimétrée

Le conclave, dont les règles ont été précisées dans la Constitution Universi Dominici Gregis promulguée par Jean-Paul II en 1996, repose sur une organisation minutieuse. Isolés du monde dans la chapelle Sixtine, les cardinaux votants ne peuvent communiquer avec l'extérieur. Le premier scrutin a eu lieu hier après-midi, avant le dîner. Ensuite, le rythme devient rigoureux : deux votes le matin, deux l'après-midi, avec une pause obligatoire pour prière et réflexion, au cinquième jour, si aucun candidat n'atteint la majorité qualifiée de deux tiers, soit 89 voix.

Le déroulement du vote suit une liturgie presque sacrée. Chacun des cardinaux, appelé selon son rang protocolaire, s'avance vers l'autel, bulletin à la main, qu'il dépose sur une patène dorée, puis incline délicatement dans une urne. Trois scrutateurs, désignés au préalable, comptent et annoncent chaque voix : l'un lit le nom, le deuxième vérifie, le troisième perce le bulletin d'une aiguille enfilée sur un fil. Ce geste empêche toute fraude ou double comptabilisation.

À la fin de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés dans un poêle spécial. Les signaux sont bien connus : une fumée noire s'échappant de la cheminée signifie qu'aucun pape n'a été désigné. Une fumée blanche, elle, annonce au monde l'élection d'un nouveau souverain pontife.

Si les tractations sont formellement interdites, la réalité est plus nuancée. Les « papabili », ces cardinaux considérés comme susceptibles d'accéder au trône de Pierre, sont déjà identifiés dans les couloirs du Vatican. Parmi eux : le cardinal Matteo Zuppi, archevêque de Bologne (Italie), proche des milieux sociaux et artisan d'un catholicisme d'ouverture ; le cardinal Peter Turkson, Ghanéen, qui porterait haut la voix de l'Afrique, ou encore le Canadien Marc Ouellet, réputé pour son orthodoxie doctrinale. Mais le conclave aime les surprises, comme en témoigne l'élection inattendue de l'Argentin Jorge Mario Bergoglio, devenu François, premier jésuite et premier pape du Nouveau Monde.

Un héritage lourd, un avenir incertain

Le futur Pape hérite d'une Église à la croisée des chemins. Celle que François a voulu rendre plus proche des pauvres, plus sensible aux migrants, à l'écologie et aux réformes internes, demeure confrontée à de multiples crises : abus sexuels, baisse des vocations, désaffection des fidèles en Europe, tensions doctrinales entre conservateurs et progressistes. L'enjeu de ce conclave est donc autant pastoral que politique.

Lorsqu'un nom émergera enfin du secret des urnes, le doyen des cardinaux électeurs prononcera la question rituelle en latin : Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem ? (« Acceptes-tu ton élection canonique comme Souverain Pontife ? »). Si la réponse est affirmative, un nouveau nom pontifical est choisi. Le cardinal maître des cérémonies proclamera alors le célèbre Habemus Papam depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre. Aucun refus après une élection -conclave formellement validée n'a été enregistré dans l'histoire récente, même si des rumeurs de désistements avant ou pendant les votes, existent.

Le nouveau Pape, vêtu de la soutane blanche préparée à l'avance (en trois tailles), bénira la foule rassemblée place Saint-Pierre. La soutane blanche en trois tailles pour l'élection du Pape répond à un impératif très simple, mais crucial : on ne sait pas à l'avance qui sera élu, ni sa corpulence. Puisqu'il faut que le nouveau Pape apparaisse rapidement en public (parfois moins d'une heure après l'élection), tout doit être prêt à l'instant, y compris son habit pontifical.

Il s'installera dans les appartements pontificaux du Palais apostolique et prendra les rênes à la fois spirituelles et politiques de la plus ancienne institution religieuse du monde, chef d'un État minuscule mais au rayonnement universel.

Il portera les titres de Sa Sainteté, Évêque de Rome, Vicaire du Christ, Successeur de Saint Pierre, Pontife suprême de l'Église universelle, symboles d'une mission vieille de deux mille ans, dont l'écho, depuis les fresques de Michel-Ange jusqu'aux périphéries les plus reculées du globe, continue de façonner l'histoire.