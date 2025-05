Ile Maurice: Verde Frontier Solutions Ltd - 20 contrats publics totalisant plus de Rs 50 millions entre 2015 et 2024

Le député Kaviraj Rookny a interpellé le Premier ministre au sujet des contrats attribués à Verde Frontier Solutions Ltd par le gouvernement et les organismes publics entre 2015 et 2024. En réponse, le chef du gouvernement a révélé que 20 contrats ont été accordés à cette société au cours de cette période, pour une valeur contractuelle totale de Rs 50,6 millions.

À cette liste s'ajoute un contrat de Rs 17,9 millions, octroyé par MauBank Holdings Ltd à un consortium comprenant Priscus Finance, Gibraltar Advisory et Verde Frontier Solutions Ltd. Ce contrat concernait des services-conseils pour la cession des filiales de MauBank.

Toutefois, Navin Ramgoolam a indiqué que des informations complémentaires sont encore en cours de compilation. Il a affirmé son intention de faire une déclaration ultérieure sur ce qu'il a qualifié de «Verde saga». Il a également souligné que le dossier fait actuellement l'objet d'une enquête