Ile Maurice: Le MTC reprend le contrôle total du Champ-de-Mars

Compte tenu de l'état déplorable du Champ-de-Mars et des manquements flagrants de la Côte d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Ltd (COIREC), le gouvernement a décidé de restituer la gestion et le contrôle de l'hippodrome au Mauritius Turf Club (MTC). La rumeur circulait dans les coulisses, depuis la semaine dernière, et on a finalement eu la confirmation hier: la COIREC n'est plus maître du Champ-de-Mars.

Cette entité, qui s'était vue confier le contrôle de l'hippodrome par le ministère des Terres et du logement en 2022, a été contrainte de restituer cette responsabilité au Mauritius Turf Club (MTC). L'organisateur hippique en a, d'ailleurs, été informé à travers une letter of intent des autorités, la semaine dernière.

Ce n'est un secret pour personne que la COIREC a failli lamentablement dans sa tâche depuis sa création, il y a trois ans, et l'état déplorable dans lequel se trouve actuellement le Champ-de-Mars est la preuve cinglante que cet organisme est complètement dépassé.

Il est bon de rappeler que le MTC Jockey Club (MTCJC) avait obtenu l'exclusivité pour l'utilisation des deux pistes en novembre dernier et qu'il organise les entraînements, tous les jours en semaine, depuis pratiquement un mois. Toutefois, en raison d'un système d'éclairage défectueux (NdlR : un problème qu'il incombait normalement à la COIREC de régler), le training matinal ne pouvait pas débuter avant 6 heures et cela posait ainsi, pas mal d'inconvénients, à la fois au MTC mais aussi aux citadins. L'insalubrité du Champ-de-Mars et de ses alentours est également très préoccupante.

Alerté par cette situation et n'étant visiblement pas insensible aux nombreuses critiques dont fait l'objet la COIREC depuis quelque temps, le gouvernement a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et a agi rapidement.

Au niveau du MTC, on se réjouit de cette nouvelle car l'obtention du bail du Champ-de-Mars était une condition essentielle pour l'octroi d'une licence de Horse Racing Organiser (HRO).

Par ailleurs, cette décision permet aussi à l'organisateur hippique d'éviter des processus administratifs chronophages, qui retardaient l'aménagement du Champ-de-Mars en vue du début de la saison hippique, qui approche à grand pas (NdlR: reprogrammé selon nos infos pour fin juillet/ début août).

Il appartiendra maintenant au MTC de définir un plan stratégique pour redonner à l'hippodrome son éclat d'antan. Le gros souci est que le club bicentenaire, qui n'a pratiquement pas eu de rentrée d'argent depuis deux ans, ne dispose pas de beaucoup de moyens.

À ce stade, on ne connaît pas encore les contours financiers et logistiques de la récente décision du gouvernement mais il est bon de rappeler qu'en sus de fonds publics, la COIREC a encaissé Rs 250 000 pour chaque journée de courses des 24 rendez-vous organisés par People's Turf Plc (PTP), l'année dernière.

Donc, on peut se permettre de penser que le gouvernement devra forcément venir en aide au MTC pour l'aider à entretenir le Champ-de-Mars, qui pour rappel, fait partie intégrante du patrimoine de notre pays.